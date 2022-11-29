تقرير: ايران التزمت أمام تايلاند عدم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل على أراضيها

حكومة تايلاند تبلغ اسرائيل ان طهران التزمت بعدم تنفيذ عمليات على أراضيها

ابلغت حكومة تايلاند إسرائيل أنها تلقت التزاما من ايران ، مفاده أنها ستحاول عدم تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية على أراضي تايلاند- جاء هذا بحسب برقية من وزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤولين إسرائيليين مطلعين على القضية تحدثا مع موقع "والا".

وتعتبر تايلاند هدفا سياحيا مركزيا لسياح إسرائيليين، وفي السنوات الأخيرة حاول نشطاء في فيلق قدس التابع للحرس الثوري الايراني تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية فيها.

وكانت ايران هددت بالانتقام على سلسلة طويلة من الاغتيالات لضباط وعلماء نوويين ايرانيين والتي نسبتها إلى إسرائيل. ويشار الى أنه خلال العام الماضي أحبط جهاز الموساد محاولات لعمليات ضد ديبلوماسيين، رجال أعمال وسياح إسرائيليين في تركيا، جورجيا، قبرص، كولومبيا ودول أخرى.

وذكر التقرير أنه في تاريخ 15 تشرين ثاني/نوفمبر اجتمع في بانكوك مسؤول في وزارة الخارجية التايلاندية مع رئيسة القسم السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية عاليزة بن نون. وبحسب البرقية الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، الديبلوماسي التايلاندي الكبير أطلع المسؤولة الاسرائيلية على تفاصيل الزيارة التي أجراها في طهران في شهر آب/أغسطس والتي تركزت على الموضوع الأمني.

وذكرت البرقية أن المسؤول قال إنه خلال محادثته في طهران طلب من الايرانيين تأكيد التزامهم الذي قدموه قبل عام وهو عدم مهاجمة أهداف إسرائيلية على أرض تايلاند. المسؤول أبلغ بن-نون إن الايرانيين وافقوا وأكدوا تعهدهم. في حين أكد مسؤولان إسرائيليان كبيران هذه التفاصيل للموقع.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال إن الوزارة لا تتطرق مع وسائل الاعلام لمضامين محادثات ديبلوماسية، في حين قالت سفيرة تايلاند في إسرائيل فانابا تشندراميا إن التفاصيل في الخبر غير صحيحة.