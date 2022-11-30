الولايات المحدة توافق على صفقة مبيعات عسكرية لقطر بمليار دولار

قالت الوزارة في بيان، إن "وزارة الخارجية وافقت على تلك المبيعات التي تتضمن أنظمة مضادة للطائرات المسيرة"

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)،، أمس الثلاثاء، أنها وافقت على بيع معدات عسكرية محتملة لقطر تقدر قيمتها بمليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزارة الخارجية وافقت على تلك المبيعات التي تتضمن أنظمة مضادة للطائرات المسيرة"، وذكرت أن "3 شركات ستشكل قائمة المتعاقدين الرئيسيين".

وأضافت الوزارة أن "وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع قد أخطرت الكونغرس الأمريكي، الاثنين الماضي، بالصفقة المحتملة"،

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، في بيان، إن "الصفقة المحتملة تتعلق بأنظمة "إف إس ليدز" المضادة للطائرات المسيرة ومعدات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى برنامج تدريب"، حسب قناة "سي إن إن" الأمريكية

وأشارت الوكالة إلى أن "الصفقة المحتملة ستحسن قدرة قطر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال توفير قدرات ضد أنظمة المسيرات".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، في مؤتمر صحفي، خلال زيارته إلى الدوحة عقب افتتاح مونديال قطر، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري: إن "قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية لنا في المنطقة، وهو ما يمثل ركيزة للأمن الإقليمي والاستقرار الإقليمي".