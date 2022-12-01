الرئيس الفرنسي ماكرون في زيارة دولة إلى الولايات المتحدة

حذر ماكرون من خطر أن تذهب أوروبا عموماً وفرنسا تحديداً ضحية للتنافس التجاري الراهن بين واشنطن وبكين

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة رسمية أمس الأربعاء إلى الولايات المتحدة حذر في مستهلّها من "خطر" أن تذهب أوروبا عموماً وفرنسا تحديداً ضحية للتنافس التجاري الراهن بين واشنطن وبكين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وفي خطاب ألقاه في السفارة الفرنسية بواشنطن أمام الجالية الفرنسية، اعتبر ماكرون أنّ "الخطر يكمن في أنّ الولايات المتّحدة، في مواجهة تحدّيات العصر، تنظر أولاً إلى الولايات المتّحدة، وهذا أمر طبيعي (...) ثم تنظر إلى التنافس مع الصين، وبطريقة ما، تصبح أوروبا وفرنسا أشبه بعامل متغيّر".

ودعا ماكرون إلى "أن نحاول معاً أن نرتقي إلى مستوى ما نسجه التاريخ بيننا، إلى تحالف أقوى من كلّ شيء". وأضاف أن زيارته الرسمية الثانية للولايات المتحدة بعد تلك التي قام بها في 2018، "تُظهر أيضاً قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وفرنسا".

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الإعانات المنصوص عليها في خطة المناخ الكبيرة لنظيره الأميركي جو بايدن والتي تقدم امتيازات للشركات المحلية، ووصفها بأنها "شديدة العدوانية" على الصعيد التجاري.

وقال ماكرون خلال مأدبة غداء مع أعضاء كونغرس في كابيتول هيل في خضم زيارة الدولة التي يجريها لواشنطن، "إنها شديدة العدوانية بالنسبة لشركاتنا" في إشارة إلى برنامج الدعم الهائل للانتقال الطاقي الذي وضعه بايدن ويُطلق عليه قانون خفض التضخم. ويشمل البرنامج منح إعانات سخية للسيارات الكهربائية والبطاريات والطاقات المتجددة بشرط أن يتم تصنيعها على الأراضي الأميركية.

تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا متصاعدا حول مسائل خلافية أبرزها بسط النفوذ السياسي على تايوان. وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حذر السبت من أن الصين وروسيا تسعيان إلى عالم تُستخدم فيه القوة لحل النزاعات، وتعهد أن تواصل الولايات المتحدة الدفاع عن المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.