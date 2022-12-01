بايدن يستقبل ماكرون مشيدا بقيم "الحرية والمساواة والأخوة"

اعتبر ماكرون أن على فرنسا والولايات المتحدة "أن تصبحا مجددا أخوين في السلاح"

اشاد الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس بالفرنسية، بقيم "الحرية والمساواة والأخوة"، وذلك خلال استقباله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في البيت الابيض.

وقال بايدن في كلمة مقتضبة الى جانب الرئيس الفرنسي "لا يمكن للولايات المتحدة أن تطلب شريكا أفضل من فرنسا للعمل معه"، مؤكدا أن التحالف مع فرنسا يبقى "اساسيا" للاستقرار في العالم.

من جانبه، اعتبر ماكرون أن على فرنسا والولايات المتحدة "أن تصبحا مجددا أخوين في السلاح" في مواجهة الحرب في اوكرانيا و"الازمات المتعددة".

واكد ماكرون الذي يقوم بزيارة دولة لواشنطن أن "الحلف" بين البلدين هو "الاكثر صلابة لأن هذه الصداقة متجذرة عبر القرون".