اليونان تستضيف رؤساء البلديات العالميين لقمة معاداة السامية

'نقف معا في أثينا - مهد الديمقراطية - لنتحد ضد هذه الكراهية'

اجتمع رؤساء البلديات من جميع أنحاء العالم في أثينا اليوم الخميس في محاولة لتركيز العقول والجهود على مكافحة معاداة السامية وسط تجدد التعصب ضد الشعب اليهودي.

في "قمة رؤساء البلديات ضد معاداة السامية"، وقع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز وعمدة أثينا كوستاس باكويانيس اتفاقية مدينة شقيقة لتوسيع التعاون في مجالات السياحة وحماية البيئة والتكنولوجيا والشؤون الثقافية.

وجود مسؤولون محليون من 23 دولة في العاصمة اليونانية لحضور قمة لمناقشة ظاهرة معاداة الساميةلا يهدف فقط إلى مناقشة التحديات والخبرات المشتركة ولكن أيضًا لإيجاد "حلول إبداعية" لمواجهة تصاعد الكراهية العالمية.

تعتبر القمة، التي يقودها باكويانيس ونظيره في نيويورك آدامز، أكبر تجمع على الإطلاق لقادة البلديات يركز على معاداة السامية. وقال آدامز لصحيفة الغارديان: "إن محاربة التطرف والكراهية والعنصرية ومعاداة السامية هي من بين أهم الأدوار التي أقوم بها بصفتي عمدة مدينة نيويورك".

"معاداة السامية آخذة في الازدياد في أمريكا وحول العالم، لكن يجب عدم تجاهلها؛ يجب أن يتم استدعاؤها ومواجهتها. وهذا هو سبب وقوفنا معا في أثينا - مهد الديمقراطية - لنتحد ضد هذه الكراهية ".