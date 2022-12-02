السعودية تبرم اتفاقية مع شركة اسبانية لبناء سفن قتالية لتعزيز اسطولها

أتي مذكرة التفاهم بعد حوالي ثلاثة أشهر من وصول سفينة "الجبيل" القتالية من طراز "كورفيت - أفانتي 2200"

وقعت وزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية المملوكة للدولة الأربعاء لبناء سفن قتالية للقوات البحرية الملكية السعودي في خضم جهود تقوم بها المملكة لدعم أمنها القومي ومواجهة تهديدات إقليمية بعد أن توعد الحوثيون في اليمن باستهداف سفن النفط في البحر الأحمر وقرب باب المندب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر اليوم الخميس نقلا عن وزارة الدفاع أن مذكرة التفاهم تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة".

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وتأتي مذكرة التفاهم بعد حوالي ثلاثة أشهر من وصول سفينة "الجبيل" القتالية من طراز "كورفيت - أفانتي 2200" إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، قادمة من مقر تصنيعها في إسبانيا.

وتسعى السعودية لتعزيز قوتها البحرية بينما هددت قيادات من الحوثيين بشن حرب مشددة على القوة البحرية للتحالف العربي واستهداف ناقلات النفط في خضوع للاملاءات الإيرانية.