السعودية تبرم اتفاقية مع شركة اسبانية لبناء سفن قتالية لتعزيز اسطولها

وقعت وزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية المملوكة للدولة الأربعاء لبناء سفن قتالية للقوات البحرية الملكية السعودي في خضم جهود تقوم بها المملكة لدعم أمنها القومي ومواجهة تهديدات إقليمية بعد أن توعد الحوثيون في اليمن باستهداف سفن النفط في البحر الأحمر وقرب باب المندب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر اليوم الخميس نقلا عن وزارة الدفاع أن مذكرة التفاهم تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة".