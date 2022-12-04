وزير الخارجية الأمريكية:"سنعارض الضم أو أي تغيير للوضع القائم في الأماكن المقدسة"

يعتبر هذا التصريح الأول لمسؤول كبير في الادارة الأمريكية حول الحكومة الاسرائيلية المرتقبة

حذر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، والتي من المتوقع أن يرأسها بنيامين نتنياهو من أي ضم أو توسيع للمستوطنات، وصرح أمام اللوبي اليساري الموالي لإسرائيل ’جي ستريت’ :"كل شيء يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن وهوية إسرائيل على المدى البعيد. نحن ملتزمون بالحفاظ على أفق من الأمل".

كان هذا التصريح الرسمي الأول لمسؤول في الإدارة الأمريكية حول الحكومة الإسرائيلية المرتقبة وأضاف أن "الواقع اليوم، للفلسطينيين والإسرائيليين لايوجد مستويات متساوية من الحرية، الأمن والفرص. سنعارض كل نشاط يُعَرِض حل الدولتين للخطر، بما يشمل توسيع المستوطنات، الاقتراب من ضم الضفة الغربية أو تشويش الوضع القائم في الأماكن المقدسة".

ويشار إلى أن نتنياهو يحاول خلال الأيام الأخيرة نشر رسائل مهدئة للمجتمع الدولي ويجري مقابلات مع وسائل إعلامية مختلفة في الولايات المتحدة. وصرح خلال مقابلة مع الصحافية الأمريكية باري فايس الأسبوع الماضي أن "السياسة العليا" للحكومة السادسة برئاسته ستحدد من جانب الليكود، وقال :"أنا رئيس حكومة منذ 15 عاما، سمعت كثيرا تنبؤات غاضبة، لكن ولا واحدة منها تحققت". وشدد على أنه خلال سنوات حكمه حافظ على الطابع الديموقراطي لدولة إسرائيل.

وشدد في إطار المحاولة لتهدئة المجتمع الدولي الذي عبر عن مخاوفة من تشكيلة الحكومة المرتقبة وقال "إسرائيل لن تخضع لقوانين التلمود، نحن لن نحظر وجود منظمات الميم".وأوضح "رأيي في هذه القضايا مختلف تماما في أقل تقدير. إسرائيل ستبقى دولة قانون. أنا سأسيطر بموجب المبادئ التي أؤمن بها".