قاض أميركي يرفض دعوى ضدّ ولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي

القاضي اعتبر أنّ لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الذي تبلّغته المحكمة والذي يفيد بأنّ بن سلمان يتمتّع بالحصانة

أعلن القاضي الأميركي، جون بيتس، أمس الثلاثاء، عن رفضه لدعوى ضدّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتّهمه بالضلوع في عملية قتل الصحافي المعارض جمال خاشقحي في العام 2018.

وقال جون بيتس، إنّ الدعوى المدنية التي تقدّمت بها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجمعيته "داون" (الديموقراطية للعالم العربي الآن) تضمّنت حججاً "قوية" و"جديرة بالتقدير" بأنّ الأمير محمد بن سلمان يقف وراء عملية قتل مواطنه الصحافي.

لكنّ القاضي اعتبر أنّ لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الأميركية الذي تبلّغته المحكمة رسمياً في 17 تشرين الثاني/نوفمبر والذي يفيد بأنّ الأمير محمّد بن سلمان يتمتّع بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.

وبحسب رأي القاضي بيتس فإنّه حتى وإن كان الأمير محمد بن سلمان لم يعيَّن رئيساً للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة، فإنّ الفرع التنفيذي للإدارة الأميركية يبقى "المسؤول عن الشؤون الخارجية، بما في ذلك السعودية، ومن شأن إصدار هذه المحكمة قراراً مخالفاً حول حصانة بن سلمان أن يشكّل تدخّلاً على نحو غير ملائم في هذه المسؤوليات".

لكنّ القاضي أقرّ مع ذلك بأنّ المزاعم "الجديرة بالثقة" بشأن جريمة القتل وتوقيت تعيين بن سلمان رئيساً للحكومة بالإضافة إلى توقيت التبليغ الذي سلّمته الإدارة الأميركية للمحكمة، كلّها أمور جعلته في حالة من "عدم الارتياح"، لكنّه شدّد على أنّ لا خيار آخر أمامه.

وكانت الحكومة الأمريكية قد قالت في وثيقة رفعت، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحظى بالحصانة بوصفه رئيسا للحكومة السعودية ولا يمكن تتبعه قضائيا في مزاعم التورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018.