إنها الخطوة المنطقية التالية. لقرون كانت هناك علاقة بين الشعبين اليهودي والأذربيجاني.

الدولة المسلمة التالية التي ستفتح سفارة في إسرائيل ليست مرتبطة باتفاقات أبراهام التاريخية، والتي شهدت قيام الدولة اليهودية بتطبيع العلاقات مع حفنة من الدول العربية - ستكون دولة أذربيجان الواقعة في آسيا الوسطى.

إسرائيل لديها بالفعل سفارة في العاصمة الأذرية باكو، ولكن على الرغم من العلاقات مع إسرائيل لمدة ثلاثة عقود، فإن أذربيجان، وهي دولة ذات أغلبية شيعية تقع على الحدود مع إيران، لم ترد بالمثل حتى الآن.

في الشهر الماضي، أعلنت حكومتها أنها ستفتح قريبًا سفارة في مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية، وفي الأسبوع الماضي وقع رئيسها إلهام علييف أمرًا لتحقيق ذلك.

قال الدكتور فريد شفييف، رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: "أولاً وقبل كل شيء ، إنها الخطوة المنطقية التالية في علاقاتنا الثنائية. لدينا علاقات اقتصادية وعسكرية واسعة جدًا، ومنذ قرون كانت هناك علاقة بين الشعبين اليهودي والأذربيجاني. واضاف الخبير الأذري لـ i24NEWS "هناك أجندة معينة بين البلدين".

افتتحت أذربيجان مكتبًا تجاريًا في تل أبيب في عام 2021 ومكتبًا للسياحة في وقت سابق من هذا العام ، وفي الشهر الماضي ، التقى وزير الأمن الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس مع علييف في الدولة الواقعة في وسط آسيا. ستكون السفارة في تل أبيب أول سفارة في إسرائيل لدولة ذات أغلبية شيعية وحكومة شيعية.

وتابع شفييف: "في الوقت الحالي، علينا أن ننظر إلى الوضع الجيوسياسي. كانت أذربيجان تفكر في فتح سفارة في إسرائيل للرد بالمثل على العلاقات الدبلوماسية ، لكنها تتعلق أيضًا بالعلاقات الإسرائيلية العربية مع تطور اتفاقات إبراهيم. "

"عامل مهم آخر هو أن أذربيجان تمكنت من تحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني. قبل ذلك ، كان من الصعب القيام بهذه الخطوة. والعلاقة بين إيران وأذربيجان في أدنى مستوياتها. كل هذه العوامل ساهمت في هذا القرار ".