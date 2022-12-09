كندا تفرض عقوبات جددية على إيران وروسيا وميانمار على خلفية "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"

كندا فرضت عقوبات أيضا على 22 فردا في إيران من بينهم أعضاء بارزون في القضاء والسجون وجهات إنفاذ القانون

أعلنت كندا، اليوم الجمع ، فرض عقوبات حديدة على 67 فردا وتسعة كيانات من روسيا وإيران وميانمار بسبب "انتهاكات جسيمة ومنهجية" لحقوق الإنسان"، لا سيما في إيران التي شهدت أول عملية إعدام لمتظاهر من قبل الحكومة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان إن الإجراءات تضمنت عقوبات ضد 33 من كبار المسؤولين الروس الحاليين والسابقين وستة كيانات متورطة في ما قيل إنه “انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان” ضد المواطنين الروس الذين احتجوا على الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن “هناك المزيد من العمل الذي يحتاج للإنجاز لكن كندا لن تتوقف أبدا عن الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأضاف البيان أن كندا فرضت عقوبات أيضا على 22 فردا في إيران من بينهم أعضاء بارزون في القضاء والسجون وجهات إنفاذ القانون إضافة لزعماء سياسيين مثل كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي وشخصيات في وسائل إعلام تديرها الدولة.

وقالت كندا إنها فرضت عقوبات أيضا على 12 فردا وثلاث كيانات في ميانمار بسبب تنفيذهم لمهام أساسية نيابة عن الجيش وتسهيل تدفق الأسلحة له بما يمكنه من ممارسة العنف.

واستولى الجيش على السلطة في انقلاب في ميانمار العام الماضي. ويقول نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان إن المجلس العسكري الحاكم يستخدم بانتظام الآن عقوبة الإعدام “كأداة سياسية”.

وجاءت العقوبات بعد يوم من إعدام إيران لرجل شنقا إثر إدانته بإصابة حارس أمن بسكين وقطع شارع في طهران وفقا لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية. وهذا أول إعدام من نوعه منذ اندلاع الاضطرابات المناهضة للحكومة. وخرجت احتجاجات في أنحاء البلاد بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) وهي رهن احتجاز الشرطة في 16 سبتمبر أيلول.