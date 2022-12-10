الرئيس الروسي: "من الممكن إجراء مزيد من تبادل الأسرى بين أمريكا وروسيا"

بوتين حول عمليات تبادل أخرى للسجناء : "نعم، كل شيء ممكن، الاتصالات متواصلة، وفي الواقع لم تتوقف أبدا"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة أن من الممكن حدوث مزيد من عمليات تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وروسيا، وأن "الاتصالات بين جهازي المخابرات في البلدين ستستمر".

وقال الرئيس الروسي ردا عما إذا كان من الممكن القيام بعمليات تبادل أخرى للسجناء بين البلدين، "نعم، كل شيء ممكن، الاتصالات متواصلة، وفي الواقع لم تتوقف أبدا … تم التوصل إلى حل وسط ونحن لا نرفض استمرار هذا العمل في المستقبل"، حسب موقع أورو نيوز عربي.

وجاءت تصريحات بوتين في مؤتمر صحفي في بشكك بقرغيزستان بعد يوم من إفراج الولايات المتحدة عن تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت مقابل إطلاق سرح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر في أبرز عملية تبادل للسجناء بين البلدين منذ سنوات.

وما زالت روسيا تحتجز بول ويلان، وهو من قدامى المحاربين في مشاة البحرية الأمريكية وأدين بالتجسس في عام 2020 في محاكمة قال دبلوماسيون أمريكيون إنها كانت غير عادلة وشابها غموض.

وكانت روسيا، قد أعلنت الخميس الماضي، أنها أطلقت سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر المسجونة بتهمة تهريب الماريخوانا، مقابل إطلاق سراح تاجر أسلحة روسي وبايدن يقول أن النجمة في أمان وهي في طريقها إلى بلدها.

بدوره، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر "في طريقها" إلى الولايات المتحدة بعد أن أكدت موسكو الإفراج عنها في إطار تبادل سجناء شمل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت