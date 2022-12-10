الخارجية الإيرانية تستدعي سفيري ألمانيا وبريطانيا في طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيري ألمانيا وبريطانيا لدى طهران

استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفير المانيا لدى طهران وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لاستمرار تدخل بلاده غير المقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

وعقب استمرار التصريحات التدخلية للمسؤولين الألمان بشأن التطورات الداخلية للجمهورية الإيرانية ومواقفهم الداعمة لاعمال الشغب والفوضى وزعزعة الاستقرار في إيران ، فقد تم استدعاء السفير الالماني هانز أودو موتسيل ، الى وزارة الخارجية الايرانية مساء الجمعة.

وفي هذا اللقاء ، أبلغت الجمهورية الايرانية السفير الالماني معارضتها الشديدة لاستمرار التدخل الألماني غير المقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية وتم التأكيد عليه ، انه بينما تتخذ ألمانيا مواقف منافقة ضد الجمهورية الإسلامية بسبب إجراءاتها المشروعة المضادة للإرهاب والعنف، فانها (المانيا) تعتبر أمنها خطاً أحمر بسبب التطورات الداخلية الأخيرة فيها.

كما اعربت الخارجية الايرانية عن الاسف الشديد ازاء المعاملة الانتقائية والمزدوجة للمسؤولين الالمان بحيث يعتبرون الأعمال التخريبية جيدة للآخرين وضارة لبلدهم.