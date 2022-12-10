عدسة i24NEWS تدخل محفل الماسونية الأكبر في إسرائيل، مكان يلفه الغموض والسرية

سليمان سالم الرئيس الأسبق للمحفل الأعظم يتحدث عن نشاطات المحفل ويكشف لنا معلومات مثيرة

حيث لا تدخل كاميرات التلفاز عادة وحيث الغموض والسرية.. عدسة I24NEWS دخلت أحد أكبر المحافل في إسرائيل بمحاولة لكشف الغموض حول ما تُتهم الماسونية بإخفائه لقرون زمنية.

والتقينا سليمان سالم.. عربي من مدينة حيفا والرئيس الأسبق للمحفل الأعظم في إسرائيل. ولا يخفي سالم انتماءه للماسونية، بل على العكس تمامًا يتحدث عن ذلك متباهيًا.

وفي وقت تثير طقوس الماسونية ورموزها الشبهات، ما زالت الحركة ترفض الإفصاح عن معظمها بداعي الخصوصية، ورافضة استخدام تعبير "السرية".

وتحاول الحركة الماسونية إبعاد الشبهات حول نشاطاتها مشيرة إلى أن لا شيء تخفيه عن العالم، إذ باتت اكثر إطلالات بعض روادها على المنصات الإعلام لدحض الشبهات ونظرية المؤامرة.

في المحفل الذي دخلته عدسة i24NEWS.. رصدنا غرفة صغيرة لم يحبذ القائمون تصويره. غرفة مع ضوء خافت يضم مقعدًا ومرآة وعليها ستار يحمل رموزًا صعبة التفسير ومليئة بالغرابة والغموض، أفاد القائمون هناك أنه المكان الذي يجلس فيه المنتسب الجديد، تزامنا مع تداول مجلس المحفل بأمر قبوله.

رصدت عين الكاميرا علم إسرائيل وصورة لهيكل سليمان.. قلادة تحمل الشمعدان وألواح الوصايا العشر في اليهودية، في حين تنفي به الماسونية أي علاقة لها بالدين والصهيونية.. علاقة لطالما تكهن الكثيرون حول وجودها وبأنها تحمل أبعادًا كثيرة.

*ترقبوا الحوار الكامل من داخل المحفل الماسوني على شاشة وقناة i24NEWS.

i24NEWS/Razi Tatour سليمان سالم - رئيس المحفل الأعظم الأسبق في إسرائيل في اجتماع الماسونية العالمية الأخير في انجلترا 2022

i24NEWS/Razi Tatour من اجتماع الماسونية العالمية الأخير في انجلترا 2022

i24news/Razi Tatour من اجتماع الماسونية العالمية الأخير في انجلترا 2022