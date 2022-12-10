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عدسة i24NEWS تدخل محفل الماسونية الأكبر في إسرائيل، مكان يلفه الغموض والسرية

Razi Tatour

دقيقة 2
من اجتماع الماسونية العالمية الأخير في انجلترا 2022
i24NEWS/Razi Tatourمن اجتماع الماسونية العالمية الأخير في انجلترا 2022

سليمان سالم الرئيس الأسبق للمحفل الأعظم يتحدث عن نشاطات المحفل ويكشف لنا معلومات مثيرة

حيث لا تدخل كاميرات التلفاز عادة وحيث الغموض والسرية.. عدسة I24NEWS دخلت أحد أكبر المحافل في إسرائيل بمحاولة لكشف الغموض حول ما تُتهم الماسونية بإخفائه لقرون زمنية. 

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والتقينا سليمان سالم.. عربي من مدينة حيفا والرئيس الأسبق للمحفل الأعظم في إسرائيل. ولا يخفي سالم انتماءه للماسونية، بل على العكس تمامًا يتحدث عن ذلك متباهيًا. 

وفي وقت تثير طقوس الماسونية ورموزها الشبهات، ما زالت الحركة ترفض الإفصاح عن معظمها بداعي الخصوصية، ورافضة استخدام تعبير "السرية". 

وتحاول الحركة الماسونية إبعاد الشبهات حول نشاطاتها مشيرة إلى أن لا شيء تخفيه عن العالم، إذ باتت اكثر إطلالات بعض روادها على المنصات الإعلام لدحض الشبهات ونظرية المؤامرة. 

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في المحفل الذي دخلته عدسة i24NEWS.. رصدنا غرفة صغيرة لم يحبذ القائمون تصويره. غرفة مع ضوء خافت يضم مقعدًا ومرآة وعليها ستار يحمل رموزًا صعبة التفسير ومليئة بالغرابة والغموض، أفاد القائمون هناك أنه المكان الذي يجلس فيه المنتسب الجديد، تزامنا مع تداول مجلس المحفل بأمر قبوله. 

رصدت عين الكاميرا علم إسرائيل وصورة لهيكل سليمان.. قلادة تحمل الشمعدان وألواح الوصايا العشر في اليهودية، في حين تنفي به الماسونية أي علاقة لها بالدين والصهيونية.. علاقة لطالما تكهن الكثيرون حول وجودها وبأنها تحمل أبعادًا كثيرة.  

*ترقبوا الحوار الكامل من داخل المحفل الماسوني على شاشة وقناة i24NEWS. 

i24NEWS/Razi Tatour
i24NEWS/Razi Tatourسليمان سالم - رئيس المحفل الأعظم الأسبق في إسرائيل في اجتماع الماسونية العالمية الأخير في انجلترا 2022
i24NEWS/Razi Tatour
i24NEWS/Razi Tatourمن اجتماع الماسونية العالمية الأخير في انجلترا 2022
i24news/Razi Tatour
i24news/Razi Tatourمن اجتماع الماسونية العالمية الأخير في انجلترا 2022

i24news/Razi Tatour
i24news/Razi Tatourأحد محافل الماسونية في إسرائيل

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