إسرائيل ترسل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى كييف، وتطلب: "كفى للتصويت ضدنا في الأمم المتحدة".

"نحن نستعد لنقل المولدات بحلول نهاية العام"

كشف السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا مايكل برودسكي، أمس (الجمعة)، عن مساعدات إنسانية جديدة إلى كييف: معدات طبية منقذة للحياة وغرفة عمليات تم نقلها إلى مستشفى الأطفال في العاصمة الأوكرانية، بقيمة 1.2 مليون دولار.

كما أعلن السفير أن إسرائيل تستعد للتبرع بـ 20 مولداً قوياً لأوكرانيا تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار - مما سيساعدها في التعامل مع الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة من جراء القصف الروسي. وقال برودسكي: "نحن نستعد لنقل المولدات بحلول نهاية العام مما سيساعد أوكرانيا على التعامل مع مشاكل الكهرباء".

أعلن برودسكي عن المساعدة في حفل قصير في المستشفى في كييف، بمشاركة نائب وزير الصحة الأوكراني ومسؤولين محليين آخرين. خلال ذلك، أزال السفير القرعة من اللافتة التي كُتب عليها "بإذن من وزارة الخارجية الإسرائيلية ووكالة المعونة الوطنية الإسرائيلية". بالإضافة إلى هذه المساعدة ستزود وزارة الدفاع الأوكرانيين بأربع سيارات إسعاف مصفحة - واحدة من التي تم تسليمها بالفعل وثلاثة في الطريق.

منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من تسعة أشهر، بلغت المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا عشرات الملايين من الدولارات - وتركز على المجال الطبي حيث تتمتع إسرائيل بميزة نسبية.

من بين أمور أخرى، في المراحل الأولى من الحرب، أنشأت إسرائيل مستشفى ميدانيًا في غرب أوكرانيا، ونقلت مولدات تزيد قيمتها على مليون دولار ومعدات طبية وغذاء وغير ذلك. قال السفير برودسكي: "على الرغم من الانتقادات التي يوجهها أحيانًا كبار المسؤولين الأوكرانيين ، سنواصل مساعدة أوكرانيا ، لأنه واجبنا الأخلاقي".