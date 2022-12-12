الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات صارمة للغاية على روسيا وإيران

وتابع جوزيب بوريل، "سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين".

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات "صارمة للغاية" على إيران. مضيفا "سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية".

وتابع جوزيب بوريل في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد، "سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين"، حسب موقع العربية.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في محاولة للاتفاق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران وتخصيص ملياري يورو إضافية 2.11 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بأسلحة.

ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل بعض القرارات واللجوء إلى ما يصفه دبلوماسيون "دبلوماسية الابتزاز" بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست.

وسيناقش وزراء الخارجية الحزمة الـ9 من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسيهدفون أيضا إلى زيادة ما يصل إلى ملياري يورو لصندوق تستخدمه الدول الأعضاء لتمويل مشتريات الأسلحة في كييف.

وكانت كندا، قد أعلنت الجمعة الماضي، فرض عقوبات حديدة على 67 فردا وتسعة كيانات من روسيا وإيران وميانمار بسبب "انتهاكات جسيمة ومنهجية" لحقوق الإنسان"، لا سيما في إيران التي شهدت أول عملية إعدام لمتظاهر من قبل الحكومة.

فيما توصل الاتحاد الأوروبي إلى توافق مع مجموعة السبع وشركاء عالميون آخرون،الأسبوع الماضي، على تحديد سقف عند 60 دولارا للبرميل للنفط الروسي، وتأتي هذه الخطوة لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.