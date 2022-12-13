السودان والإمارات: اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير ميناء بالبحر الأحمر

تابع جبريل إبراهيم: "آن الأوان ليساهم السودان في البحر الأحمر بـ 780 كليو مترا ويستغل هذه المساحة لصالح الوطن

وقعت الحكومة السودانية وتحالف من شركات إماراتية وسودانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتطوير ميناء على البحر الأحمر، باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن إنشاء ميناء أبو عمامة لن يكون منافسا لميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وأضاف أن "الميناء سيكون دافعا وإضافة للميناء الذي نسعى لتوسعته.. الميناء الجديد سيساهم في إحياء منطقة البحر الأحمر".

وتابع جبريل إبراهيم: "آن الأوان ليساهم السودان في البحر الأحمر بـ 780 كليو مترا ويستغل هذه المساحة لصالح الوطن الذي عانى طويلا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي ضم وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وممثلين عن شركات موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار (سودانية)، حسب وكالة الأناضول التركية

بدوره، قال ممثل شركة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي، إن "دولة الامارات لعبت دوراً كبيراً في إبرام هذا الاتفاق مع السودان"، مشيرا إلى أن صادرات الإمارات إلى السودان في الـ 25 عاما الماضية نما بمعدل سنوي بلغ 14.6 بالمئة من 37.8 مليون دولار في 1995، إلى 1.14 مليار دولار في 2020.

وتنص الاتفاقية على أن يقوم التحالف بتطوير وتشغيل وإدارة ميناء "أبو عمامة" السوداني على البحر الأحمر، وتشمل حزمة الاستثمارات بناء منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي ووديعة في بنك السودان المركزي بقيمة 300 مليون دولار.