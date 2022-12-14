تقرير : مسؤول سابق في فيلق القدس حاول اغتيال بومبيو وبولتون

بحسب التقرير فإن الخطة كانت تقضي إلى استخدام عملاء غير إيرانيين لتنفيذ هذه العملية الفاشلة

أفاد موقع "إيران إنترناشيونال"، أمس الثلاثاء، أن قائد عملية محاولة اغتيال المسؤولين في الإدارة الأميركية السابقة، جون بولتون ومايك بومبيو، كان القيادي السابق في فيلق القدس، محمد رضا أنصاري.

وبحسب التقرير فإن الخطة كانت تقضي إلى استخدام عملاء غير إيرانيين لتنفيذ هذه العملية الفاشلة، وذلك قصد إإخفاء دور طهران في الهجمات.

وأكد التقرير، أنه تبين فيما بعد أن الشخص الذي استدرج القائمين على العملية عضو في مكتب التحقيقات الفيدرالي وبذلك فشل المخطط الإيراني.

وكانت تقارير قد كشفت في أغسطس/آب الماضي، عن اتهام الولايات المتحدة لعضو في الحرس الثوري الإيراني باستهداف وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

فيما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في أغسطس/آب الماضي، أنها وجهت اتهاما لعضو بالحرس الثوري الإيراني "شهرام بورصافي" بالتآمر لقتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وقالت الوزارة حينها إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة.