وزير المالية الباكستاني: باكستان تسعى للحصول على مساعدة مالية وتسهيل مدفوعات النفط من السعودية

إسلام آباد تسعى للحصول على 4.2 مليارات دولار من السعودية في ظل انخفاض احتياطاتها من النقد

قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، أمس الثلاثاء، إن بلاده تسعى للحصول على مساعدة مالية من السعودية تتضمن مضاعفة تسهيل مدفوعات النفط المؤجل حالياً والممنوح من الرياض، إلى 2.4 مليار دولار سنوياً.

وأضاف إسحاق دار، أنه ناقش "الأمرين (المساعدة المالية والتسهيلات النفطية) مع وزير المالية السعودي، وهناك ردود فعل إيجابية هناك. قالوا إنهم سيدعموننا"، مؤكدا أن "الحكومة على تواصل مع السلطات السعودية، دون تحديد إطار زمني لتفعيل المساعدة".

وتابع إسحاق دار، خلال مقابلة مع قناة "سماء" التلفزيونية المحلية، أن "إسلام آباد تدرس شراء نفط بأسعار مخفضة من روسيا، وأنه ناقش الأمر مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر الماضي".

وأشار إسحاق دار إلى أن "المسؤولين الأمريكيين أبلغوه تشكيل لجنة تابعة لمجموعة السبع لتسعير منتجات النفط الروسية وأنه سيتم وضع سقف للسعر".

بدورها، كشفت قناة "إيه.آر.واي نيوز" الباكستانية، الخميس الماضي، أن إسلام آباد تسعى للحصول على 4.2 مليارات دولار من السعودية في ظل انخفاض احتياطاتها من النقد الأجنبي بشدة.

وكان السعودية، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، تمديد أجل وديعة في البنك المركزي الباكستاني بقيمة 3 مليارات دولار، للمرة الثانية توالياً بعد أغسطس/آب الماضي.