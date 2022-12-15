أكد مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الإفريقي.

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إلى تمثيل دائم لإفريقيا "في جميع المنظمات" الدولية بما في ذلك مجموعة العشرين ومجلس الأمن الدولي، وذلك خلال كلمته أمام حوالي 50 من القادة الأفارقة الذين يستضيفهم في قمة بواشنطن، وتابع "لدينا رؤية من أجل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأفريقي".

ودعا بايدن إلى دور أكبر لافريقيا على الساحة الدولية معربا عن دعمه لحصول الاتحاد الإفريقي على مقعد دائم في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي تنتمي اليها فقط من القارة جنوب افريقيا، وكذلك في مجلس الامن الدولي.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم على اتصال بالهند مضيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن ضم الاتحاد الإفريقي.

وكشف بايدن عن أنه يخطط لزيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء، في رحلة ستكون الأولى من نوعها لرئيس أمريكي منذ 2015، حين زار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كينيا وإثيوبيا.

وقال بايدن: "سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا"، دون أن يحدد موعدا أو وجهة محددة لرحلته، أضاف أن "أفريقيا جزء من المفاوضات في كل غرفة، في كل غرفة يتم فيها مناقشة التحديات العالمية، وفي كل مؤسسة تجري فيها مناقشات".

وفي السياق أعلن بايدن، اليوم الخميس، أنه يخطط لزيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، رحلة ستكون الأولى لرئيس أميركي منذ 2015، وسيكون بايدن أول رئيس أميركي يزور المنطقة منذ جولة الرئيس الأسبق باراك أوباما في تموز/يوليو 2015 التي قادته إلى كينيا وإثيوبيا.

لم يخفِ الرئيس السابق دونالد ترامب عدم اهتمامه بإفريقيا جنوب الصحراء، وكان أول رئيس منذ أربعة عقود لا يزور المنطقة أثناء توليه المنصب.