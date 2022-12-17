إيلون ماسك يؤكد أنه سيعيد تشغيل حسابات الصحافيين المعلّقة على تويتر

قال إيلون ماسك في تغريدة "الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها".

أكد الملياردير الأمريكي مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك، أمس الجمعة، أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحافيين الأميركيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي، ما أثار استياء كبيرا.

وقال إيلون ماسك في تغريدة "الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها". وكان الاتحاد الأوروبي هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات ـ"سابقة خطيرة".

https://twitter.com/i/web/status/1603982891179839488 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك "نحن منزعجون جدا للتعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر. يجب عدم إسكات اصوات وسائل الإعلام على منصة تعلن أنها فضاء حرية.

وكان ماسك أطلق استطلاعاً على "تويتر" ليسأل عمّا إذا كان يجب عليه إعادة تشغيل الحسابات المعلّقة على الفور أو خلال أسبوع. وأجاب حوالي 59 في المئة من 3,69 ملايين مستخدم للإنترنت شاركوا في الاستطلاع بأنه يجب إعادة تشغيلها على الفور.

وجرى تعليق حسابات حوالي 12 صحافياً أميركياً على الشبكة. ومن بين هؤلاء، موظفون في وسائل إعلامية مثل "سي ان ان" (دوني او ساليفان) و"نيويورك تايمز" (ريان ماك) و"واشنطن بوست" (درو هارويل) وصحافيين مستقلّين.