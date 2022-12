إيلون ماسك يؤكد أنه سيعيد تشغيل حسابات الصحافيين المعلّقة على تويتر

أكد الملياردير الأمريكي مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك، أمس الجمعة، أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحافيين الأميركيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي، ما أثار استياء كبيرا.

وقال إيلون ماسك في تغريدة "الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها". وكان الاتحاد الأوروبي هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات ـ"سابقة خطيرة".