تقرير: موسكو ترحب باقتراح فكرة الرئيس إردوغان لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا

قال ميخائيل بوغدانوف، إن "موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا"

أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، أمس الجمعة، نقلا عن نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، قوله إن "موسكو ترحب باقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتمثل في إنشاء آلية ثلاثية لتعزيز المسار الدبلوماسي بين تركيا وروسيا وسوريا".

وقال ميخائيل بوغدانوف، إن "موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا"، حسب موقع العربية.

من جانبها، أفادت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، أن "موقف سوريا من الفكرة، التي يمكن أن تشمل عقد قمة بين قادة الدول الثلاث، لم يعرف بعد لكن موسكو على اتصال بمسؤولين في دمشق".

كما أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية، أن "روسيا تجري اتصالات مع دمشق بشأن اقتراح الرئيس التركي أردوغان عقد لقاء يضم الرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين".

وكان الرئيس التركي قد أكد الخميس المنصرم بأنه "عرض على نظيره بوتين عقد لقاء ثلاثي يضم زعيمي البلدين إضافة إلى سوريا"، مشيراً إلى أن "الرئيس الروسي قابل هذا العرض "بإيجابية".

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، أنه "سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود".