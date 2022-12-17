دبلوماسي أوروبي رفيع : "ليس هناك أي داعٍ للعودة إلى فيينا واستئناف المفاوضات مع إيران .. المفاوضات انتهت"

قال دبلوماسي أوروبي رفيع "ليس هناك أي داعٍ للعودة إلى فيينا واستئناف المفاوضات مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي"

استبعد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، إحراز نقلة كبيرة في المشاورات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، خاصة بعد تأجيلها، حيث كان من المفترض عقدها منتصف الشهر الماضي.

ويخيم التشاؤم على إحياء المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وتحقيق أي تقدم في المشاورات المرتقبة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران التي لم يحدد موعدها بعد.

وقال ميخائيل أوليانوف، إن "قراراً قدمته أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في جلسة لمجلس محافظي الوكالة جاء في وقت غير مناسب، وكانت له نتائج عكسية على المحادثات"، حسب موقع الخليج أون لاين.

من جهته، قال دبلوماسي أوروبي رفيع "ليس هناك أي داعٍ للعودة إلى فيينا واستئناف المفاوضات مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي"، معتبراً أن المفاوضات "انتهت"، مضيفا "إيران تريد إنهاء مشاكلها العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولاً، قبل العودة لمباحثات إحياء الاتفاق النووي"، متابعاً: "لنرَ ما سيحصل"، حسب موقع العربية.

وتوقفت المحادثات بين إيران والدول الغربية من دون التوصل لنتيجة بعد إصرار إيران على إغلاق التحقيق الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد العثور على آثار لليورانيوم المخصب في 3 مواقع سرية لم تكشف عنها إيران سابقاً، فيما ترفض الوكالة إغلاق التحقيق قبل الحصول على أجوبة مقبولة من إيران.

وكان رئيس هيئة الطاقة النووية الايرانية محمد إسلامي في طهران، قد أعلن الاربعاء الماضي، أن "مسؤولين من الوكالة سيزورون طهران في الأيام القادمة" في الأيام المقبلة لحل الغموض" بشأن مزاعم انشطة نووية سرية، وشرح وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي الذي يترنّح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب الذي كان حينها رئيسا للولايات المتحدة.