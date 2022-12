الدول تتبنى صفقة تاريخية للأمم المتحدة لحماية الطبيعة

تبنت الدول صفقة تاريخية للجم عقود من الدمار البيئي الذي كان يهدد الأنواع والأنظمة البيئية في العالم في قمة التنوع البيولوجي التي نظمتها الأمم المتحدة يوم الاثنين، في كندا.

أعلن رئيس قمة الطبيعة COP15، وزير البيئة الصيني هوانغ رونكيو، في جلسة عامة عُقدت في وقت متأخر من الليل في مونتريال أن الصفقة اعتُمدت وألقى بمطرقته، مما أثار تصفيقًا كبيرًا من المندوبين المجتمعين.