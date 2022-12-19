الدول تتبنى صفقة تاريخية للأمم المتحدة لحماية الطبيعة

توصّلت بلدان العالم أجمع إلى اتفاق تاريخي الإثنين في مونتريال للجم تدهور التنوع الحيوي وموارده التي لا غنى عنها للبشرية.

تبنت الدول صفقة تاريخية للجم عقود من الدمار البيئي الذي كان يهدد الأنواع والأنظمة البيئية في العالم في قمة التنوع البيولوجي التي نظمتها الأمم المتحدة يوم الاثنين، في كندا.

أعلن رئيس قمة الطبيعة COP15، وزير البيئة الصيني هوانغ رونكيو، في جلسة عامة عُقدت في وقت متأخر من الليل في مونتريال أن الصفقة اعتُمدت وألقى بمطرقته، مما أثار تصفيقًا كبيرًا من المندوبين المجتمعين.

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أشار دعاة حماية البيئة إلى وجه الشبه بين الاتفاقية والخطة التاريخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس، على الرغم من تعليق بعض دعاة الحفاظ على البيئة على مسودة سابقة للخطة يوم الأحد حذروا من أنها لم تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية. وقال بريان أودونيل من "الحملة من أجل الطبيعة" أنه بحال أقرت المسوّدة، فسيكون "أكبر التزام في التاريخ للحفاظ على المحيطات والأراضي".

يدعو النص الدول الغنية إلى زيادة المساعدات المالية للعالم النامي إلى 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، وترتفع إلى 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مع ضمان الحفاظ على 30 في المائة من المناطق البرية والبحرية وإدارتها بشكل فعال بحلول نهاية هذا العقد. تتضمن المسودة التي نُشرت في وقت سابق يوم الأحد لغة تحمي حقوق السكان الأصليين بصفتهم حراس أراضيهم، وهو مطلب رئيسي للنشطاء.

وتشمل أهداف الاتفاقية التي تتجاوز العشرين أيضًا خفض الإعانات الزراعية المدمرة بيئيًا، والحد من استخدام المبيدات الحشرية والتصدي للأنواع الغازية.