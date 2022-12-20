الرئيس الأمريكي: "يجب ألا نبقى صامتين ... لن أصمت" إزاء تصاعد معاداة السامية

بايدن:"إنني أدرك خوفك، وجرحك، وقلقك من أن هذا الحقير والسم أصبحا طبيعيين للغاية،يجب ألا نبقى صامتين لن أصمت. أمريكا لن تصمت"

تعهد الؤئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، بأنه لن يلتزم الصمت في مواجهة تنامي معاداة السامية في الولايات المتحدة، وقال وهو يقف بجانب الشمعدان اليهودي التقليدي، الذي أضاءه الضيوف بمناسبة الثانية من ليالي عيد حانوكا: "إنني أدرك خوفك، وجرحك، وقلقك من أن هذا الحقير والسم أصبحا طبيعيين للغاية"، وتابع "الصمت تواطؤ". "يجب ألا نبقى صامتين ... لن أصمت. أمريكا لن تصمت".

جاء خلال استضاف بايدن حفل استقبال في البيت الأبيض للاحتفال بعيد حانوكا، (عيد الأنوار اليهودي) وكان من بين الضيوف الناجية من المحرقة برونيا براندمان وتشارلي سيترون ووكر ، الحاخام في مجمع بيث إسرائيل ، وهو كنيس يهودي في كوليفيل، تكساس، الذي كان مسرحًا لأخذ رهائن في يناير/كانون الثاني.

وفقًا لرابطة مكافحة التشهير، شهدت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الأفعال المعادية للسامية يبلغ 2717، مثل الاعتداءات والهجمات اللفظية وتدمير الممتلكات في عام 2021 ، بزيادة سنوية قدرها 34 في المئة.

ومن جهتها قالت اللجنة اليهودية الأمريكية(إحدى أقدم منظمات الدفاع عن اليهود في الولايات المتحدة) في تتقرير خاص اصدرته ، إن" 39 بالمئة من اليهود الأمريكيين أقروا بأنهم غيروا سلوكهم، وحدوا أنشطتهم وأخفوا يهوديتهم بسبب مخاوف بشأن معاداة السامية"وأشار التقرير إلى أن "واحد من كل أربعة كان هو نفسه ضحية لمعاداة السامية خلال العام المنصرم".

وفي السياق أعرب الخبراء عن قلقهم من أنهم يشهدون التقليل من الخطاب المعادي لليهود، وهو ما أبرزته شخصيات عامة بما في ذلك مغني الراب كاني ويست، الذي قال مؤخرًا "أنا أحب هتلر" خلال مقابلة عبر الإنترنت مع أحد منظري المؤامرة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد اثار موجة من الغضب بسبب تناول الطعام مع شخص معروف بتفوق العرق الأبيض ومنكر للهولوكوست الشهر المنصرم في منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا.