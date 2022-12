فيديو يوثق الرئيس الأمريكي يصرح "الاتفاق النووي ميت"

تم توثيق الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يقول إن "الاتفاق النووي ميت"، الرئيس الأمريكي تم تصويره وهو يتحدث مع مواطنين أمريكيين ايرانيين تظاهروا ضد النظام الايراني خلال مؤتمر انتخابي أجراه في كاليفورنيا بوقت سابق من هذا الشهر، ونشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وسرعان ما انتشر بسرعة.

خلال المحادثة توجهت مواطنة الى الرئيس وسألت :"الرئيس بايدن هل تستطيع من فضلك الاعلان أن الاتفاق النووي ميت؟ هل تستطيع الإعلان عن ذلك؟"، ورد الرئيس إنه "لا ، لأسباب عديدة، إنه ميت بالفعل، لكننا لن نعلن عن ذلك، قصة طويلة، لكننا سنحرص على " بعد ذلك قالت المواطنة :"نحن ببساطة لا نريد اتفاقيات مع نظام الملالي، لا يوجد اتفاق، هم لا يمثلوننا، هم ليسوا حكومتنا" وفي النهاية قال الرئيس بايدن إنه "أنا أعرف أنهم لا يمثلونكم، لكن يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا".

تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي على خلفية ما صرح به مبعوث روسيا بالمفاوضات النووية في فيينا السبت ميخائيل اوليانوف حيث قال إنه "لا يوجد أي توقعات أن يكون أي تغيير بالمباحثات بين الوكالة الدولية للطاقة النووية وايران" ولذلك أوضح أنه "لا يوجد أي سبب للعودة الى فيينا واستئناف المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي".