الرئيس الأوكراني سيلتقي نظيره الأمريكي في أول رحلة له خارج البلاد منذ بدء الحرب

وأكدت شبكة "سي إن إن"، أن "البيت الأبيض يخطط لعقد لقاء بين زيلينسكي ونظيره الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض"

أفادت وسائل إعلام أميركية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، اليوم الأربعاء، في أول رحلة خارجية له منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على بلاده في فبراير/شباط الماضي.

وأكدت شبكة "سي إن إن"، أن "البيت الأبيض يخطط لعقد لقاء بين زيلينسكي ونظيره الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، الأربعاء، كما سيلتقي أعضاء الكونغرس و"قد يلقي كلمة".

وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع نية الإدارة الأميركية إرسال حزمة مساعدة دفاعية جديدة لأوكرانيا، تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، وفقا لمصدرين مطلعين على المخطط الجاري.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أرسلت رسالة لأعضاء المجلس، أمس الثلاثاء، تحضهم فيها على المشاركة "حضوريا" في جلسة ستعقد مساء الأربعاء، من دون أن تكشف عن طبيعة هذه الجلسة.

وقالت بيلوسي في رسالتها إلى النواب: "من فضلكم احضروا مساء الأربعاء لجلسة سيتم فيها التركيز بشكل خاص على الديمقراطية".