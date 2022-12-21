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بابا الفاتيكيان يجتمع مع عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الذين تحتجز حماس أبنائهم في غزة

i24news

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عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس مع البابا فرنسيس في الفاتيكان
Embassy of Israel in the Vaticanعائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس مع البابا فرنسيس في الفاتيكان

يأتي هذا في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية الاسرائيلية لرفع الوعي حول القضية

اجتمعت عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الذين تحتجز حماس أبنائهم في غزة مع بابا الفاتيكان فرانسيس، يأتي ذلك في إطار زيارة الى روما بمبادرة وزارة الخارجية الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة الأمن الاسرائيلية، كجزء من الجهود لرفع الوعي الدولي بقضية الجنود والمواطنين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. 

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خلال الاجتماع ، طلبت العائلات مساعدة البابا والكنيسة الكاثوليكية باستعادة جثامين الجنود هدار جولدن واورون شاؤول، وإطلاق سراح المواطنين الذين تحتجزهم حماس أبرا منغستو وهشام السيد، وخلال اللقاء توجه البابا إلى كل واحد من أبناء العائلات المشاركة وعبر عن تضامنه، وتعهد بالعمل أمام حكومات وقيادات دينية أيضا إسلامية بهدف استعادة أبنائهم. 

بالإضافة لذلك، شارك أبناء العائلات في حدث لإضاءه شمعات عيد الحانوكا في منزل السفير الإسرائيلي في ايطاليا، الون بار بمشاركة رئيس هيئة الجيش الايطالي الأدميرال جوزيبي كابو والملحق العسكري الاسرائيلي العقيد ليعاد زاك، ومن المتوقع أن تجتمع العائلات مع نائب رئيسة الحكومة الايطالية ماتيو سلبيني، نائبة رئيس البرلمان الاوروبي النائب بينا بيتشرنو، رئيس برلمان ايطاليا لورينزو فونتانا ورؤساء الجالية اليهودية في روما.  

Israeli Embassy in Rome
Israeli Embassy in Romeأهالي الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في السفارة الإسرائيلية في روما 20/12/2022

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