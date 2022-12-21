الرئيس الفرنسي يدعو إلى مسار جديد في العراق بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"

وقال الرئيس الفرنسي، "أريد أن أؤكد لكم تمسك فرنسا عبر تاريخها وعملها الدبلوماسي (...) باستقرار المنطقة"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية، العراق إلى اتباع مسار آخر بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"، في إشارة الى إيران التي تتمتع بنفوذ كبير في هذا البلد.

وقال الرئيس الفرنسي، في كلمته خلال افتتاح القمة المنعقدة على شواطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان): "أريد أن أؤكد لكم تمسك فرنسا عبر تاريخها وعملها الدبلوماسي (...) باستقرار المنطقة"، داعيا الى اتباع "مسار بعيد عن أشكال الهيمنة والإمبريالية، وعن نموذج يُملى من الخارج".

وكان ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قد استقبل أمس الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل بعد وصوله إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر الإقليمي في الأردن.

ووجهت فرنسا ودول إقليمية مشاركة في القمة، دعوة للعراق إلى الابتعاد عن المحور الإيراني من أجل حل الأزمات المتعددة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، كما أكد المشاركون في بيانهم الختامي، أنهم سيواصلون "التعاون مع العراق لدعم استقراره وسيادته والعملية الديمقراطية في هذا البلد" الذي خرج من أزمة سياسية استمرت أكثر من عام.

وتهدف القمة إلى محاولة نزع فتيل أزمات منطقة عبر الحوار، وهي تجمع الأردن فرنسا واللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط، وفي مقدمهم إيران والسعودية الخصمان الإقليميان.