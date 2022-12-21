تقرير: الرئيس الأمريكي سيحمّل نتنياهو مسؤولية الإجراءات الحكومية

قال نتنياهو لقناة العربية: "سأحكم، وسأقود، وسأبحر في هذه الحكومة"، مضيفا "إنهم ينضمون إلينا وسيتبعون سياستي".

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته يخططان للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من خلال تحميل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، المسؤولية الشخصية عن تصرفات شركائه.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين، إن "إدارة بايدن تخطط لتحميل نتنياهو مسؤولية شخصية عن تصرفات أعضاء الحكومة"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى طمأنة نتنياهو بأنه سيقود الحكومة ويتحرك فيها بعد المخاوف بشأن المشرعين اليمينيين المتطرفين.

وقال نتنياهو لقناة العربية: "سأحكم، وسأقود، وسأبحر في هذه الحكومة"، مضيفا "إنهم ينضمون إلينا وسيتبعون سياستي".

وذكرت أنه “لغرض مناقشة أي قضايا خطيرة عن بعد، من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى علاقات إسرائيل مع الدول العربية، تم تحديد نتنياهو ليكون الشخص الذي سيلجأ إليه المسؤولون الأمريكيون علنا ويشيرون إليه ويعتمدون عليه”.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لـ "بوليتيكو": “بيبي (لقب نتنياهو الشائع) يقول إنه يستطيع السيطرة على حكومته، لذا دعونا نراه يفعل ذلك”.

وأشار التقرير إلى أن هذا النهج "يبرز التعقيد والهشاشة المتزايدة للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية". وبحسب ما ورد حذرت الولايات المتحدة نتنياهو في الماضي من نواب اليمين المتطرف - وتحديداً زعيم القوة اليهودية إيتامار بن غفير.