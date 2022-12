السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحتفل بمرور عامين على "اتفاقيات إبراهيم" مع المغرب

احتفل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، اليوم الخميس، مايكل بالذكرى السنوية الثانية لـ"اتفاقيات إبراهيم" بين إسرائيل والمغرب.

وقال مايكل هرتسوغ، "يصادف اليوم مرور عامين على "اتفاقية إبراهيم" بين إسرائيل والمغرب، ومنذ ذلك الحين، قمنا بتعميق العلاقات بين الشعبين ، وعززنا تعاوننا الاقتصادي وأوجدنا علاقات قوية ودائمة".