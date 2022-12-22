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السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحتفل بمرور عامين على "اتفاقيات إبراهيم" مع المغرب

i24NEWS

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السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ في حفل عيد الحانوكا في السفارة الإسرائيلية لدى الولايات المتحدة في واشنطن ، 29 نوفمبر ، 2021.
SHMULIK ALMANY/ISRAELI EMBASSY IN THE USالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ في حفل عيد الحانوكا في السفارة الإسرائيلية لدى الولايات المتحدة في واشنطن ، 29 نوفمبر ، 2021.

وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، "أنا أتطلع إلى مواصلة هذا العمل المهم مع عزيزتي الزميلة صاحبة السمو الأميرة لالة جمالة العلوي".

احتفل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، اليوم الخميس، مايكل بالذكرى السنوية الثانية لـ"اتفاقيات إبراهيم" بين إسرائيل والمغرب.

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وقال مايكل هرتسوغ، "يصادف اليوم مرور عامين على "اتفاقية إبراهيم" بين إسرائيل والمغرب، ومنذ ذلك الحين، قمنا بتعميق العلاقات بين الشعبين ، وعززنا تعاوننا الاقتصادي وأوجدنا علاقات قوية ودائمة".

https://twitter.com/i/web/status/1605927604682649602

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وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، "أنا أتطلع إلى مواصلة هذا العمل المهم مع عزيزتي الزميلة صاحبة السمو الأميرة لالة جمالة العلوي".

وقعت إسرائيل والمغرب اتفاقية السلام في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بعد وقت قصير من توقيع إسرائيل على اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين.

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