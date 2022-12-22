واشنطن تتهم كوريا الشمالية بتسليم معدات عسكرية لمجموعة "فاغنر" الروسية والأخيرة تنفي

جون كيربي:"الولايات المتحدة ستعزز عقوباتها على مجموعة فاغنر بعد صفقة بيع الأسلحة الأخيرة والتي سلّمتها كوريا الشمالية بموجبها صواريخ،

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية قدمت "الشهر الماضي" أسلحة لمجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة ويمكن أن تقدم لها شحنات أخرى، محذرا من ازدياد قوّة هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية، في ما نفى رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوزين، اليوم الخميس، مزاعم البيت الأبيض بأن كوريا الشمالية تزود شركته بالأسلحة.

وقال يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين في بيان "الجميع يعلم أن كوريا الشمالية لم تزود روسيا بأي أسلحة منذ فترة طويلة، ولم يتم حتى بذل مثل هذه الجهود"

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ستعزز عقوباتها على مجموعة فاغنر بعد صفقة بيع الأسلحة الأخيرة والتي سلّمتها كوريا الشمالية بموجبها صواريخ، وهو ما يشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.وأضاف كيربي في تصريحات للصحافيين "فاغنر تبحث في جميع أنحاء العالم عن موردي أسلحة لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا".

وقال جون كيربي: "يمكننا أن نؤكد أن كوريا الشمالية أكملت عملية تسليم أسلحة أولى إلى فاغنر التي دفعت ثمن تلك المعدات"وأشار إلى إن المجموعة المستقلة عن مؤسسة الدفاع الروسية وتفرض حصارًا على مدينة باخموت في أوكرانيا، تنفق أكثر من 100 مليون دولار شهريًا على عملياتها في أوكرانيا.وقال كيربي إن "فاغنر تبرز بصفتها مركز قوة منافسًا للجيش الروسي ووزارات روسية أخرى".

وأشار كيربي إلى تقديرات تفيد بأن عديد عناصر مجموعة فاغنر يبلغ نحو 50 ألفا بينهم عشرة آلاف "متعاقد" من ذوي المهارات و40 ألف من المحكومين.

يُشتبه في أن مجموعة "فاغنر" قامت في الأشهر الأخيرة بتجنيد عدد كبير من المعتقلين في السجون الروسية وإرسالهم للقتال على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، مقابل وعود بخفض محكومياتهم وتقديم رواتب مغرية.

وفي أيلول/سبتمبر، أقرّ يفغيني بريغوجين (61 عاما) وهو متموّل روسي نافذ مقرّب من بوتين، بأنه أسّس هذه المجموعة بعد سنوات من النكران وبات ينشط في شكل مكشوف في روسيا، في مؤشّر إلى تنامي نفوذه.