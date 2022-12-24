السفّاح "الأفعى" شارل سوبراج يصل إلى فرنسا بعد ترحيله من نيبال ويتمسك بالبراءة

كد شارل سوبراج، في الطائرة التي كان متجها عبرها إلى الدوحة، حيث وصل في محطة عبور مساء الجمعة، أنه "بريء" من الجرائم المنسوبة إليه"

عاد السفاح الفرنسي شارل سوبراج البالغ 78 عاماً والملقب "الأفعى"، اليوم السبت، إلى فرنسا بعدما أُطلق سراحه من أحد سجون نيبال، حيث أمضى ما يقرب من عشرين عاما بسبب قتله سائحين أميركيين شماليين.

ووصل شارل سوبراج، المشتبه في ارتكابه حوالى عشرين جريمة قتل في سبعينات القرن الماضي في آسيا، إلى مطار رواسي شارل ديغول قرب باريس، على متن طائرة آتية من العاصمة القطرية الدوحة، وتسلمته الشرطة على الفور.

وبعد "عمليات تحقق من الهوية"، غادر شارل سوبراج الذي استُلهمت قصته في مسلسل "ذي سيربنت" ("الأفعى") على منصة نتفليكس، المكان من دون ضجة، وفق ما أفاد مصدر في المطار، ليخلّ بعهده بالإدلاء بتصريحات للصحافيين الذين كانوا في انتظاره.

وأكد شارل سوبراج، في الطائرة التي كان متجها عبرها إلى الدوحة، حيث وصل في محطة عبور مساء الجمعة، أنه "بريء" من الجرائم المنسوبة إليه، وقال "أنا بريء من كلّ هذه القضايا، وكلّ الاتّهامات بنُيت استناداً إلى وثائق مزوّرة"، مضيفاً "لديّ أمور كثيرة عليّ أن أفعلها. ينبغي أن أقاضي أشخاصاً كثيرين بينهم دولة نيبال".

وأشار إلى أنّ "القاضي أصدر حكمه من دون استجواب أيّ شاهد ولا حتى السماح للمتّهم بعرض حججه"، لافتا إلى أن محاكم نيبال "وجميع القضاة كانوا متحيزين".

وعلقت محاميته الفرنسية إيزابيل كوتان بير للصحافيين أن "الأمر استغرق تسع عشرة سنة ليستعيد حريته، وأنا في بالغ السعادة كما أشعر بصدمة شديدة".

وأضافت "لقد تمت إدانته ظلماً في ملف مفبرك مع وثائق زورتها الشرطة النيبالية. إنها فضيحة، يتم تصويره على أنه سفاح، وهو أمر خاطئ تماماً".

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