جنرال أمريكي يكشف عن اتفاق أمني سري مع السعودية رغم استمرار توتر العلاقات بين البلدين

قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، إن "السعوديون مهتمون جدا بالخطط الاستراتيجية معنا، حتى مع استمرار توتر العلاقات بين الحكومتين"

أعلن القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، جنرال أمريكي كبير، الجنرال مايكل إريك كوريلا، أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يعملون وراء الكواليس لمساعدة نظرائهم في السعودية لإطلاق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية عسكرية وطنية العام المقبل، لأول مرة في تاريخها.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، إن "السعوديون مهتمون جدا بالخطط الاستراتيجية معنا، حتى مع استمرار توتر العلاقات بين الحكومتين"، وأضاف "يسافر مخططونا الاستراتيجيون إلى السعودية بانتظام للعمل مع القادة العسكريين لبناء أفكارهم من أجل رؤية استراتيجية طويلة المدى"، حسب موقع روسيا اليوم.

وأكد الجنرال مايكل إريك كوريلا،أن "وثائق الاستراتيجية، التي لم يتم تأكيدها علنا من قبل المسؤولين السعوديين، ستعمل على تقنين "رؤية المملكة الاستراتيجية للأمن القومي والأمن الإقليمي"، ووصف القرار بأنه "خطوة حاسمة في خطط التحديث العسكري لولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

و تشهد العلاقات السعودية الأمريكية توتراً إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف "أوبك+".