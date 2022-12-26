البابا يدعو لإنهاء الحرب الهوجاء في أوكرانيا ويندد باستخدام الغذاء سلاحا

استذكر البابا، "الإخوة والأخوات الأوكرانییّن الذین یعیشون عید المیلاد ھذا في الظّلام، والبرد أو بعیداً عن بیوتھم، بسبب الدمّار الذي سببّته عشرة أشھر من الحرب"

دعا البابا فرنسيس أمس الأحد إلى إنهاء الحرب "الهوجاء" في أوكرانيا منددا في رسالته التقليدية لمناسبة عيد الميلاد باستخدام الغذاء "سلاحا" في النزاع.

واستذكر البابا، "الإخوة والأخوات الأوكرانییّن الذین یعیشون عید المیلاد ھذا في الظّلام، والبرد أو بعیداً عن بیوتھم، بسبب الدمّار الذي سببّته عشرة أشھر من الحرب"، وقال "لیجعلنا الرّبّ یسوع مستعدیّن لأن نقوم بأعمال تضامن عملیةّ لكي نساعد الذین یتألمّون، ولینُرِ عقول الذین لدیھم السّلطان على إسكات الأسلحة ووضع حد فوريّ لھذه الحرب الھوجاء!".

وأكد البابا أن "عصرنا یعیش حالة مجاعة للسّلام في مناطق أخرى أیضًا، وفي مسارح أخرى لھذه الحرب العالمیةّ الثاّلثة"، مشيرا إلى بلدان عدة تجد صعوبات في عيد الميلاد هذه السنة بينها أفغانستان واليمن وسوريا وبورما إضافة إلى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ولبنان وهايتي، ودعا لأول مرّة إلى "مصالحة" في إيران التي تهزّها احتجاجات تقودها النساء منذ ثلاثة أشهر.

كما حض من يحتفلون بعيد الميلاد على التفكير "في الأشخاص الذین یعانون من الجوع، وخاصّة الأطفال، بینما تھُدر كلّ یوم كمّیاّت كبیرة من الطّعام، وتنُفق الموارد على الأسلحة".

وتابع البابا "زادت الحرب في أوكرانیا من سوء الوضع، وتركت شعوباً بأكملھا في خطر المجاعة، خاصّة في أفغانستان وبلُدان القرَن الإفریقيّ. كلنّا یعلمَ أنّ كلّ حرب تسببّ الجوع وتستغلّ الغذاء نفسه سلاحًا لھا، وتمنع توزیعه على الشّعوب التي تتألّم... لِنلَتزَِم كلنّا، وأوّلنا، أصحاب المسؤولیّات السّیاسیّة، حتى یكون الغذاء أداة سلام فقط".