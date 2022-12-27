تقرير : القادة اليهود الأمريكيون يحذرون إسرائيل من إحتجاجات بسبب الحكومة اليمينية مقبلة

حذروا المشاركون من أن "مثل هذه الإجراءات ستدفع اليهود الأمريكيين الشباب بعيدًا عن إسرائيل"

عقد القادة اليهود الأمريكيون اجتماعا مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في سفارة واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة المخاوف بشأن الحكومة اليمينية الجديدة ، محذرين من أن "السياسات التي تستهدف اليهود المثليين وأعضاء المجتمعات غير الأرثوذكسية قد تشهد احتجاجا يهود أمريكيين خارج السفارة".

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري، في تقرير له، أن "الاجتماع مع أعضاء بارزين في المنظمات الموالية لإسرائيل ورئيس مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية لشؤون الشتات، شولي دافيدوفيتش، تم في 7 كانون الأول/ديسمبر، في حين كان رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو، لا يزال يتفاوض مع شركائه في التحالف اليميني المتطرف".

ووفقًا لـ"أكسيوس"، فقد أعرب المشاركون الأمريكيون في الاجتماع عن قلقهم من أن "الحكومة الجديدة ستتبع سياسات عنصرية ومعادية لليهود الإصلاحيين والمحافظين وتنتهك حقوق مجتمع الميم، مما قد يضر بالتبرعات من المجتمع اليهودي".

وحذروا المشاركون من أن "مثل هذه الإجراءات ستدفع اليهود الأمريكيين الشباب بعيدًا عن إسرائيل"، وحذروا من سيناريوهات قد "تشهد احتجاجًا لليهود الأمريكيين خارج السفارة في واشنطن أو ركوب مئات الأشخاص على متن الطائرة للتظاهر في إسرائيل".

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية، التي نقلت عن عدد من المشاركين في الاجتماع، إلى أن "الإسرائيليين فوجئوا وحثوا الأمريكيين على عدم إصدار أحكام متسرعة".