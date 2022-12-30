مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى محاربة الكراهية على الإنترنت

أكثر من واحد من كل أربعة مراهقين إسرائيليين (27في المئة) هدفًا لملاحظات مهينة لأنهم يهود، وحوالي نصف الضحايا تعرضوا لهذه الهجمات على الانترنيت

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، فولكر تورك ، في مقطع فيديو، اليوم الجمعة، إلى مكافحة الكراهية والمعلومات المضللة على الإنترنت خلال عام 2023 "من أجل إعطاء الأولوية للاحترام والتعاطف" وقال فولكر تورك في بيان "أملي للعام المقبل هو أن نعيش حياتنا بشكل فردي وجماعي بلطف وتعاطف ووحدة في علاقاتنا مع بعضنا البعض."

وحث فولكر تورك على مشاركة الخلافات المحتملة على الإنترنت مع احترام الآخرين وجعلها مجال اتصال أكثر كرامة في العام المقبل. وقال: "آمل أن تكون لنا الحرية في التعبير عن أنفسنا، مع ضمان الحماية من الكراهية والمعلومات المضللة" وتابع "في عام 2023 يجب علينا ضمان احترام حقوق المرأة، على سبيل المثال، في المنزل وفي الأماكن العامة ، وتمتع النساء والفتيات بالمساواة الكاملة وعدم التمييز ضدهن".

وفي السياق ووفقا لمسح حديث نشرته رابطة مكافحة التشهير (ADL) ومؤسسة كونراد أديناور، لا تزال معاداة السامية على الإنترنت مستعرة. كان أكثر من واحد من كل أربعة مراهقين إسرائيليين (27في المئة) هدفًا لملاحظات مهينة لأنهم يهود، وحوالي نصف الضحايا تعرضوا لهذه الهجمات على الشبكات الاجتماعية (48في المئة).