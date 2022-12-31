وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن عمر ناهز 95 عاما

قال مدير الإعلام لدى الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان "يؤسفني أن أعلن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر قد توفي اليوم عند الساعة 9,34 في دير في الفاتيكان"

توفي صباح اليوم السبت، البابا المستقيل الألماني بنديكتوس السادس عشر الذي فاجأ تنحيه العالم بأسره عام 2013، عن 95 عاما، كما أعلن الفاتيكان.

وقال مدير الإعلام لدى الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان "يؤسفني أن أعلن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر قد توفي اليوم عند الساعة 9,34 في دير في الفاتيكان"، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".