عام ملوّن: كيف سنتذكر عام 2022؟

اثنا عشر شهرًا من الاضطراب والحرب وارتفاع تكاليف المعيشة؛ ولكن أيضًا بدايات جديدة، مجد رياضي وأمل

كانون الأول (ديسمبر)

AP Photo/Martin Meissner Argentina's Lionel Messi kisses the World Cup trophy with the golden ball trophy in his hand after the World Cup final soccer match between Argentina and France in Lusail, Qatar.

فازت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في نهائي استثنائي يوم 18 كانون الأول (ديسمبر)، بفوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح في ليلة رائعة من الدراما والعاطفة العالية والثروات المتقلبة. قدّم النجمان - ليونيل ميسي وكيليان مبابي - أداءً رائعاً، في أكبر مسرح رياضي على الإطلاق.

AP Photo/Jacquelyn Martin La vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi de Californie, derrière le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy alors qu'il s'adresse au Congrès au Capitole à Washington, mercredi 21 décembre 2022

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة في 21 كانون الأول (ديسمبر)، واجتمع مع الرئيس جو بايدن وألقى كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس. زيارة تاريخية، وهي أول رحلة خارجية له، منذ بدء الغزو الروسي في فبراير.

تشرين الثاني (نوفمبر)

Olivier Fitoussi/Flash90 Likud leader Benjamin Netanyahu and his wife Sara on the night of the Israeli elections, at the party headquarters in Jerusalem, November 2, 2022.

عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى السلطة، مع أحد أكثر التحالفات يمينية في تاريخ البلاد، بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) - التصويت الخامس منذ عام 2019.

AP Photo/Ricardo Hernandez Damaris Ferrera holds her newborn baby at Damian Ferrera at Altagracia Hospital which symbolically named him the 8 billionth inhabitant of the world in Santo Domingo, Dominican Republic, November 15, 2022.

الطفل المولود في مكان ما في العالم يوم 15 تشرين الثاني (نوفمبر) هو الانسان رقم 8 مليار على وجه الأرض. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان: "هذا الإنجاز هو مناسبة للاحتفال بالتنوع والتقدم، مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية عن الكوكب".

تشرين الأول (أكتوبر)

Daniel LEAL / AFP Britain's Prime Minister Liz Truss delivers a speech on announcing her resignation outside of 10 Downing Street in central London, England, on October 20, 2022.

بعد 45 يومًا فقط في المنصب - وهي أقصر فترة ولاية لأي رئيس حكومة بريطانية على الإطلاق - استقالت ليز تروس من منصبها في 20 تشرين الأول (أكتوبر). وبعد عدة أيام، فاز ريشي سوناك في انتخابات قيادة حزب المحافظين ليصبح زعيم الحزب ورئيس الحكومة.

أيلول (سبتمبر)

MARCO BERTORELLO / POOL / AFP Seen from the top of the Wellington Arch, the coffin of Queen Elizabeth II is taken in the Royal Hearse to Buckingham Palace in London, England, on September 13, 2022.

توفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز (96 عامًا) في 8 أيلول (سبتمبر)، في مقر إقامتها في اسكتلندا، بقلعة بالمورال. وتم تنكيس العلم البريطاني إلى نصف السارية، في قلعة وندسور تكريما للملكة الراحلة، وأعلن الحداد لمدة 10 أيام في المملكة المتحدة.

AP Photo/Middle East Images, File Iranians protests the death of 22-year-old Mahsa Amini after she was detained by the morality police, in Tehran, Iran.

اندلعت الاضطرابات على الصعيد الوطني بعد وفاة مهسا أميني، وهي شابة تبلغ من العمر (22 عامًا) كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح. وخرج متظاهرون من جميع الفئات، إلى الشوارع مطالبين بإسقاط الجمهورية الإسلامية، في مظاهرات قادتها نساء إلى حد كبير، وقتل فيها 506 محتج.

آب (أغسطس)

AP Photo/Fatima Shbair Rockets fired by Palestinian militants toward Israel, in Gaza City, August 6, 2022.

أعلنت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي هدنة في وقت متأخر يوم 9 آب (أغسطس)، بعد أخطر تصعيد على حدود غزة منذ أكثر من عام. وقال مسؤولون في غزة إن 44 فلسطينيا نصفهم تقريبا من المدنيين ومن بينهم أطفال قتلوا خلال الاشتباكات التي استمرت ثلاثة أيام. وهددت الصواريخ التي انطلقت من غزة معظم جنوب إسرائيل وأرسلت السكان في مدن منها تل أبيب وأشكلون إلى الملاجئ.

Peter PARKS / AFP Pro-Beijing protesters rip up a U.S. flag after stamping on an image depicting the U.S. House Speaker Nancy Pelosi at a protest outside the U.S. Consulate in Hong Kong on August 3, 2022 after Pelosi arrived in Taiwan.

وصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت متأخر يوم 3 آب (أغسطس)، وهي أرفع مسؤولة أميركية تقوم بذلك منذ 25 عامًا. وقالت بيلوسي إنها أظهرت التزامًا أميركيًا ثابتًا تجاه الجزيرة. وأدانت الصين الزيارة، باعتبارها تهديدًا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

تموز (يوليو)

Arun SANKAR / AFP People crowd inside the Sri Lanka's presidential palace, in Colombo on July 10, 2022.

أدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سريلانكا إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في شهر تموز (يوليو)، مما أجبر الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا على الفرار من البلاد. وخلفت أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد تسعة قتلى ونحو 300 جريح، حيث اقتحم آلاف المتظاهرين منزل ومكتب راجاباكسا، والمقر الرسمي لرئيس الحكومة.

Nicolas Datiche/Pool Photo via AP People leave flowers and pay their respects to former Japanese Prime Minister Shinzo Abe outside the Nippon Budokan in Tokyo, Japan, September 27, 2022.

اغتيل رئيس الحكومة اليابانية السابقة شينزو آبي، الزعيم الأطول خدمة في اليابان الحديثة، برصاصة قاتلة من مسافة قريبة بمسدس محلي الصنع خلال تجمع انتخابي في 8 تموز (يوليو)، قبل يومين من الانتخابات البرلمانية. اغتيل آبي، السياسي الذي أخرج اليابان من الانكماش وارتدى ملابس سوبر ماريو للترويج لأولمبياد طوكيو، على يد مسلح وحيد.

Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (R) bumps fists with US President Joe Biden at Al-Salam Palace in the Red Sea port of Jeddah, Saudi Arabia, on July 15, 2022.

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، حيث زار إسرائيل في 13-15 تموز (يوليو). ثم قام الرئيس برحلة تاريخية مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة. وكان الغرب ينظر إلى بن سلمان في السابق على أنه "منبوذ" بعد اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

حزيران (يونيو)

DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Two pro-choice demonstrators are surrounded by anti-abortion demonstrators outside the U.S. Supreme Court on November 01, 2021 in Washington, DC, the United States.

ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في 27 حزيران (يونيو) الحكم التاريخي الصادر عام 1973 في قضية "رو ضد وايد" الذي يعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض. وأيدت أغلبية محافظة في المحكمة، قانون ميسيسيبي المدعوم من الجمهوريين، والذي يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.

AP Photo/Anupam Nath People wade through a flooded road after heavy rains in Gauhati, Assam state, India, on June 14, 2022.

تسببت الأمطار الموسمية في فيضانات واسعة النطاق في شمال شرق بنغلاديش والهند، مما تسبب في تقطع السبل بنحو 6 ملايين شخص ومصرع ما لا يقل عن 19 شخصًا في بنغلاديش في منتصف حزيران (يونيو). تفاقمت الفيضانات في بنغلاديش، التي وصفها خبير حكومي بأنها ربما تكون الأسوأ في البلاد منذ عام 2004، بسبب جريان الأمطار الغزيرة عبر الجبال الهندية.

أيار (مايو)

MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP A woman looks down at a memorial for the 19 children and two adults killed on May 24th during a mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas, the United States.

قتل مراهق مسلح 19 طفلاً واثنين من المدرسين في مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس في أواخر أيار (مايو). كان هذا أعنف إطلاق نار في مدرسة أميركية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

AP Photo/Ebrahim Noroozi TV anchor Khatereh Ahmadi bows her head while wearing a face covering as she reads the news on TOLO NEWS, in Kabul, Afghanistan, May 22, 2022.

أمرت حكومة طالبان الأفغانية النساء في 7 أيار (مايو) بإخفاء وجوههن في الأماكن العامة. وجاء في مرسوم صادر عن المرشد الأعلى للتنظيم، هبة الله أخوند زادة، أنه إذا لم تغطِ المرأة وجهها خارج المنزل، فسيتم استدعاء ولي أمرها، وسيواجه احتمال السجن أو الفصل من وظائف الدولة.

نيسان (إبريل)

JACK GUEZ / AFP Israelis light candles at the site of a shooting attack at Dizengoff Street in the center of Israel's Mediterranean coastal city of Tel Aviv.

مهاجم فلسطيني يقتل ثلاثة أشخاص في حانة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية في أوائل (نيسان) أبريل. وقام المئات من ضباط الأمن، بمساعدة مروحية مزودة بأضواء كاشفة، بتمشيط الشوارع لساعات بينما طُلب من السكان البقاء في منازلهم. وعثر الضباط في وقت لاحق على مطلق النار المشتبه به مختبئا بالقرب من مسجد في يافا، جنوب تل أبيب مباشرة، مما أدى إلى تصفيته في تبادل لإطلاق النار.

RONALDO SCHEMIDT / AFP Ukrainian President Volodymyr Zelensky (C) speaks to media in the town of Bucha, northwest of the Ukrainian capital Kyiv, on April 4, 2022.

استعاد الجيش الأوكراني بلدة بوتشا الصغيرة الواقعة خارج كييف في أوائل نيسان (أبريل)، بعد أكثر من شهر من الاحتلال الروسي. صور من بوشا، حيث تم العثور على جثث مدنيين ملقاة في الشارع ومقابر جماعية متعددة، صدمت العالم، وأطلق عليها اسم "مذبحة بوشا".

آذار (مارس)

AP Photo/Chris Pizzello Will Smith (R) hits presenter Chris Rock on stage at the Oscars on March 27, 2022, at the Dolby Theatre in California, the United States.

صفع الممثل الأميركي ويل سميث عريف حفل توزيع جوائز أوسكار كريس روك في وجهه يوم 27 آذار (مارس)، بعد أن أدلى بتعليق حول زوجة سميث، جادا بينكيت-سميث، قبل أن يحصل على جائزة أوسكار الأولى لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد". وأصبحت الصورة واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في تاريخ جوائز الأوسكار.

AP Photo/Mstyslav Chernov, File Mariana Vishegirskaya stands outside a maternity hospital that was damaged by shelling in Mariupol, Ukraine, March 9, 2022.

تقدم الجيش الروسي إلى مدينة ماريوبول الساحلية في منطقة دونيتسك بأوكرانيا. وترافق حصار المدينة مع قصف جماعي لأهداف مدنية، بما في ذلك مسرح الدراما الذي استخدمه السكان المحليون كمأوى ومستشفى للولادة. في أواخر آذار (مارس)، أعلن رئيس بلدية المدينة فاديم بويشينكو في خطاب متلفز سقوطها. واستسلم آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في المدينة، مصنع آزوفستال للصلب، الذي دافع عنه أكثر من ألفي مقاتل من فوج آزوف في وقت لاحق في أيار (مايو).

شباط (فبراير)

AP Photo/Natacha Pisarenko Vanessa James and Eric Radford, of Canada, compete in the pairs short program during the figure skating competition at the 2022 Winter Olympics, February 18, 2022, in Beijing, China.

استضافت العاصمة الصينية بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، لتصبح أول مدينة على الإطلاق تستضيف كل من الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الأولمبية الشتوية.

Aris Messinis / AFP Helena, une enseignante de 53 ans, se tient devant un hôpital après le bombardement de la ville de Chuguiv, dans l'est de l'Ukraine, le 24 février 2022

في 24 شباط (فبراير) 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًا شن "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح و "اجتثاث النازية" من أوكرانيا. غزت روسيا جارتها، وشنت أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وتسببت في تشريد الملايين.

كانون الثاني (يناير)

AP Photo/LM Otero, File A stained glass window that once had bullet holes is now repaired at Congregation Beth Israel in Colleyville, Texas, United States.

أزمة رهائن كنيس كوليفيل في 15 كانون الثاني (يناير) 2022 احتجز مالك فيصل أكرم وهو باكستاني بريطاني يبلغ من العمر 44 عامًا مسلحًا بمسدس أربعة أشخاص رهائن في كنيس بيث إسرائيل في كوليفيل تكساس في الولايات المتحدة خلال قداس يوم السبت. وأعقبت ذلك مفاوضات بشأن الرهائن طالب خلالها أكرم بالإفراج عن عافية صديقي وهي باكستانية تدعي السلطات الأميركية انتماءها لتنظيم القاعدة. أطلق سراح رهينة واحدة بعد ست ساعات، بينما فر الرهائن الثلاثة الباقون بعد 11 ساعة من المواجهة. دخل ضباط تكتيكيون من فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الكنيس بعد ذلك وأطلقوا النار على أكرم واردوه قتيلا.

WILLIAM WEST / AFP Novak Djokovic looks at his racquet during a practice session ahead of the Australian Open at the Melbourne Park tennis center in Melbourne, Australia, January 12, 2022.

تم ترحيل نوفاك ديوكوفيتش، بطل التنس رقم 1 في العالم، من أستراليا بعد دعوى قضائية تتعلق بحالة التطعيم ضد Covid-19، مما منعه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2022.