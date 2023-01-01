عام فلنتذكره: أفضل القصص في إسرائيل والعالم في عام 2022

ما هي أبرز الملفات والقضايا التي تابعناها على مدار عام كامل بكافة المواضيع ؟

على مدار عام كامل تابعنا قصصا وقضايا متنوعة في إسرائيل والمنطقة والعالم بصورة متواصلة، نتطرق هنا إلى أبرزها.

العمليات العدائية وعملية "كاسر الأمواج":

على مدار عام 2022 قمنا بتغطية كافة الأخبار والتقارير الصحافية بصورة متواصلة ويومية المرتبطة بالعمليات العدائية ، وأنشطة الجيش الإسرائيلي في إطار عملية "كاسر الأمواج" في الضفة الغربية، والتي لخصها الجيش الإسرائيلي في التقرير التالي:

الجيش الاسرائيلي يلخص العام 2022: عشرات العمليات الميدانية ما بين الحروب وضرب مئات الأهداف بمئات القذائف وعشرات العمليات الخاصة

المنطقة المغاربية:

المنطقة المغاربية وقضاياها كان لها حيز هام ومحوري في المواضيع التي يتطرق لها موقعنا بصورة متواصلة، وبصورة يومية، والتي لاقت أصداء وتفاعلا مع المتصفحين من المغرب والجزائر وتونس، ومن أهم المواضيع التي تطرقنا لها كانت قضية الصحراء والخلافات حولها والتطورات السياسية في تونس وغيرها من القضايا، كما تضمنت تقاريرا عن ملفات ثقافية ولقاءات مع شخصيات هامة.

بعض من المواضيع المميزة التي نشرت في موقعنا :

وزيرة الانتقال الطاقي بالحكومة المغربية لـi24NEWS: "المغرب يريد أن يكون قاطرة تحول الطاقة"

المغرب: آلاف اليهود والمسلمون يلتقون في مهرجان الأندلسيات الأطلسية في الصويرة من أجل"سعادة التواجد معا"

"بابا عاشور" شخصية مغربية أسطورية تبرز يوم عاشوراء وتضاهي شخصية "بابا نويل" عند الغرب

خاص لـ i24NEWS: انطلاق أشغال المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بفاس بحضور أنطونيو غوتيريش

التطبيع بين إسرائيل والدول العربية:

على مدار العام غطينا كافة الأخبار المرتبطة بعملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وتخللها أخبار خاصة عن المساعي لتطوير هذه العلاقات واقامة اتفاقيات سلام مستقبلية، من أبرزها المواضيع التي تتطرق لاتفاق متوقع مع السعودية.

حصريا لـ i24NEWS /مسؤولون سعوديون كبار:"التطبيع مع إسرائيل ليس سوى مسألة وقت"

الانتخابات الإسرائيلية

على مدار أشهر قمنا بتغطية الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في تاريخ 1 نوفمبر /تشرين ثاني من عام 2022 ، وخصصنا زاوية خاصة بارزة لها في موقعنا

منصور عباس لـ i24NEWS : أردنا التوصية على لابيد لكنها غير مجدية وأحذر الحكومة القادمة من العبث بالوضع القائم بالأقصى!

وزير القضاء الإسرائيلي لـ i24NEWS: وصول قائمة متطرفة إلى حقائب وزارية حساسة هو كابوس سياسي لدولة إسرائيل

إسرائيل: من أصول مغربية،أرييه درعي الوزير المخضرم في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة

قضية مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة:

تابع موقعنا قضية مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، والتي قتلت في شهر أيار من هذا العام خلال تواجدها لتغطية اشتباكات بين الجيش الاسرائيلي ومسلحين في مخيم جنين.

حصري لـ i24NEWS : بعد ضغوطات أمريكية، إسرائيل ستنشر نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة خلال الأيام القادمة

مونديال 2022

على مدار شهر كامل غطينا فعاليات مونديال قطر من زوايا مختلفة ومتنوعة وخصص لها في موقعنا زاوية خاصة،وكان لمراسلنا أدهم حبيب الله دور هام في جعل هذه التغطية مميزة من خلال التقارير الخاصة التي زودنا بها بصورة متواصلة .

يوميات مونديالية: الطفل الهندي "المعجزة" محمد عاصم قصة انتصار على التحديات

يوميات مونديالية: منظمو بطولة قطر وطريق المترو ترند في مواقع التواصل

يوميات مونديالية: فعاليات فنية وثقافية في سوق واقف العريق بالدوحة

يوميات مونديالية: مباراة ايران أمريكا تميزت بروح رياضية لم ترتقِ لمستوى التوتر بين البلدين

يوميات مونديالية: حي كتارا -عرس ثقافي نابض وملتقى لكل الحضارات

ذكرياتي مع مونديال مكسيكو 1986: فرحنا بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 16 كأننا فزنا بكأس العالم

ذكريات مونديالية 2002: هدف بابا ديوب السنغالي هز شباك المنتخب الفرنسي وألهب كياني

سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان

قمع النساء والحريات التي بات يعاني منها الشعب الأفغاني بسبب سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان، كان لها حيز هام في تغطيتنا على مدار العام.

خاص لـi24NEWS : فصيل من حركة طالبان الأفغانية يؤكد أنه منفتح على العلاقات مع إسرائيل

معاملة طالبان للمرأة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية

الحرب الأوكرانية

منذ بداية الحرب خصصنا زاوية خاصة في موقعنا لهذه الحرب المتواصلة، رصدنا خلالها كافة التطورات من كافة الزوايا.

الحاخام الأكبر السابق لروسيا يُصعّد اللهجة ضد بوتين!

أوكرانيا : النساء يلجأن إلى اليوغا في كييف المحرومة من الكهرباء لتخطّي مأساة الحرب

تقارير خاصة ومقابلات مميزة

الشرطة الإسرائيلية تستضيف مؤتمرا بحضور 34 دولة من كافة أرجاء العالم

باحث إسرائيلي لـi24NEWS: إدخال الإسلام الى نظام التعليم التركي فترة الجنرالات ساهم بتسهيل صعود أردوغان

خاص/ ابنة الجاسوس إيلي كوهين لـ i24NEWS: أتوجه للإمارات بمساعدتنا في استعادة رفات والدي من سوريا

خاص/تخوفات بين أوساط الأفارقة اللاجئين في إسرائيل من حكومة نتنياهو المرتقبة

سفير الثقافة والشعوب في "كوب 27"، خيمته جمعت أشخاصاوخصوما من أكثر من 100 دولة