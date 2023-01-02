إيران تضع 60 مسؤولا أمريكيا في القائمة السوداء

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "أمريكا والغرب يضعون العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال قاسم سليماني"

قامت السلطات الإيرانية بتوجيه إتهام للولايات المتحدة والغرب بوضع العراقيل أمام التحقيق في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "أمريكا والغرب يضعون العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال قاسم سليماني"، مؤكدا أن "طهران أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطون بعملية الاغتيال في قائمتها السوداء".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الأمريكيين طلبوا في إحدى جولات مفاوضات فيينا حذف المسؤولين الذين أدرجتهم طهران في قائمتها السوداء".

وفي يوليو 2022، أدرجت إيران 61 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات بينهم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، على خلفية تورطهم في تقديم الدعم لـ"منظمة تخريبية".

وأعلنت لجنة التحقيق الإيرانية المكلفة بقضية اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم ‏سليماني، أن لائحة الاتهام في الجريمة باتت ‏جاهزة تقريبا.‏

من جهته، قال عباس علي قدخدعي، السبت الماضي، إن إيران ومؤسسات مختلفة في البلاد، بما في ذلك وزارة الخارجية والنظام القضائي في البلاد، اتخذت بعض الإجراءات الجيدة لمحاكمة قتلة سليماني، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية، وأضاف أن القضاة والمدعين الإيرانيين يتابعون سير القضية، من أجل مساعدتها في الوصول إلى نتيجة قانونية مقبولة.