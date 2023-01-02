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بلينكن لوزير خارجية إسرائيل:"الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين وتعارض أي سياسه تهدده"

i24news

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يتحدث في المؤتمر الوطني لجيه ستريت في فندق أومني شورهام في واشنطن ، الولايات المتحدة ، 4 ديسمبر 2022.
AP Photo/Carolyn Kasterوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يتحدث في المؤتمر الوطني لجيه ستريت في فندق أومني شورهام في واشنطن ، الولايات المتحدة ، 4 ديسمبر 2022.

جاء هذا خلال مكالمة هاتفية جرت بين الجانبين اليوم لتهنئة بلينكن لكوهين بتوليه منصبه

قال وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن في مكالمة مع وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد ايلي كوهين أن بلاده تدعم حل الدولتين وتعارض أي سياسة تهدد القدرة على تنفيذه. 

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وأجرى بلينكن مساء اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية ايلي كوهين في يومه الثاني بعد استلامه المنصب، وبحسب بيان وزارة الخارجية هنأ الوزير الأمريكي كوهين وكرر الالتزام الثابت للولايات المتحدة لأمن وازدهار دولة إسرائيل، وذكر البيان أن الوزيران ناقشا الجهود المشتركة لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وجعل قمة النقب حدثا دوريا وتوسيع دائرة الدول التي يمكن لإسرائيل أن توقع معها اتفاقيات تطبيع. 

كما ناقش وزيرا الخارجية التهديد الايراني، وعبر كوهين عن تصميم إسرائيل على مكافحة هذا التهديد. واستعرض رؤيته بالنسبة للموضوع الفلسطيني وشدد على الخطورة الكبيرة التي يراها بالتوجه الفلسطيني الى المحكمة الدولية في لاهاي، وشكر الولايات المتحدة على إدارتها للموضوع. وذكر بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزيران اتفقا على مواصلة العمل بصورة مباشرة ووثيقة في مواجهة التحديات المشتركة. 

وكان كوهين أشار في كلمته لدى استلامه زمام منصبة تطرق الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بنقل قضية "الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية الى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأشار الى أن المحاولات الفلسطينية للمساس بإسرائيل على الساحة الدولية "سيدفعون ثمنها وستبعد حل النزاع" 

وأضاف الوزير أن "من يجب أن يحاكم هو القيادة الفلسطينية والتي برأيه تقدم مكافآت للمخربين" وشدد على أن "يجب على المجتمع الدولي أن ينقل رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية، كفى للتحريض في المؤسسات التعليمية وتمويل قتلة اليهود". 

 

 

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