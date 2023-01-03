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  • بكين تستنكر اختبارات كورونا للمسافرين القادمين من الصين، وتهدد بـ"إجراءات مضادة"

بكين تستنكر اختبارات كورونا للمسافرين القادمين من الصين، وتهدد بـ"إجراءات مضادة"

i24NEWS - AFP

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يصل الركاب الذين يرتدون ملابس واقية إلى مطار تيانخه بعد إعادة فتحه ، في ووهان ، مقاطعة هوبي بوسط الصين ، 8 أبريل 2020
AFP / Hector RETAMALيصل الركاب الذين يرتدون ملابس واقية إلى مطار تيانخه بعد إعادة فتحه ، في ووهان ، مقاطعة هوبي بوسط الصين ، 8 أبريل 2020

ماو نينغ : "فرضت بعض البلدان قيودا على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة"،

نددت بكين، اليوم الثلاثاء، بفرض اختبارات وباء كورونا من قبل اثنتي عشرة دولة على المسافرين القادمين من الصين، محذرة من أنها قد تتخذ "إجراءات مضادة، وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ : "فرضت بعض البلدان قيودا على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي وتعد بعض الممارسات غير مقبولة"، مشيرةً إلى أن بكين قد «تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل".

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وأبقت الصين حدودها مغلقة إلى حد كبير أمام الرعايا الأجانب منذ عام 2020. ولم تصدر البلاد تأشيرات سياحية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وتفرض الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول.

وسيتم رفع إجراء العزل هذا في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، ولكن سيظل اختبار الفحص لمدة أقل من 48 ساعة مطلوبًا قبل الوصول إلى الأراضي الصينية. وتتزامن هذه الخطوة مع الاستئناف المتوقع والتدريجي لسفر الصينيين إلى الخارج بعد ثلاث سنوات من الإحباط.

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وكانت العديد من الدول، بما في ذلك إسرائيل، (عملا بمبدأ الوقاية)قد فرضت اختبارات كورونا على المسافرين القادمين من الصين، الذين تضرروا من زيادة حالات الإصابة. في ما حظر المغرب بشكل صريح وبسيط الدخول إلى أراضيه على جميع المسافرين من الصين "بغض النظر عن جنسيتهم".

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