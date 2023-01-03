تقرير : الجزائر تستخدم ورقة الطاقة للضغط على إسبانيا لتغيّر موقفها في دعم المغرب في نزاع الصحراء

أضافت الصحيفة أن "صادرات الغاز لإسبانيا لم تقلّ منذ 2016 باستثناء عام 2020 حيث شهدت تراجعاً بسبب أزمة "كوفيد - 19"

أفادت صحيفة "ألموندو" الإسبانية، أن صادرات الغاز المسال من الجزائر إلى إسبانيا، شهدت تراجعاً كبيراً في نهاية 2022 يقدَّر بـ74 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.

وقالت الصحيفة، إن "هذا التراجع الحاد في ضخ الطاقة الجزائرية إلى إسبانيا، يعود إلى التوتر بين البلدين، على أثر الموقف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الاشتراكية بيدرو سانشيز، بخصوص الصحراء"، حسب موقع الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن "صادرات الغاز لإسبانيا لم تقلّ منذ 2016 باستثناء عام 2020 حيث شهدت تراجعاً بسبب أزمة "كوفيد - 19"، مشيرة إلى أن "الأزمة بين البلدين، استفاد منها زبائن آخرون للجزائر مثل مالطا واليونان وإيطاليا".

في المقابل، عوَضت إسبانيا حصتها من الغاز التي كانت تأتيها من الجزائر، بإمدادات من الولايات المتحدة الأميركية التي أفادت بأن إسبانيا تسلمت ما يقارب 57 في المائة كمية إضافية مقارنةً بالعام 2021.

وفي نفس السياق، أوقفت الجزائر استيراد منتجات عدة من إسبانيا، أهمها الحديد والصلب والآلات ومنتجات ورقية والوقود والبلاستيك. وتم ذلك في سياق تعليق "معاهدة الصداقة والتعاون" بين الجزائر وإسبانيا، والتي أُبرمت في عام 2002، كما سحبت سفيرها منذ 8 أشهر، ولم تُعِده إلى منصبه حتى الآن.