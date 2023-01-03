الأمم المتحدة: الإمارات تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن قضية الحرم القدسي

الولايات المتحدة "قلقة جدا" من زيارة بن غفير الى الحرم القدسي

بعد الادانات الشديدة من كافة أنحاء العالم لدخول وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الى الحرم القدسي، سجل طلب رسمي الى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة لمناقشة الحدث.

دولة الإمارات العربية، العضو في مجلس الأمن من قبل المجموعة العربية، ستقدم الطلب باسم الفلسطينيين والأردنيين والذين توجهوا اليها بطلب عقد جلسة للمجلس حول موضوع الحرم القدسي، الرئيسة الدورية للمجلس هي اليابان وهي ستقرر إن كان سيتم عقد جلسة مجلس الأمن.

ويشار الى أن دولا عديدة عربية وإسلامية وغربية أدانت دخول بن غفير الى المسجد الأقصى، وأدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس زيارة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الى الحرم القدسي وقال خلال مؤتمر صحافي إن الولايات المتحدة " قلقة جدا من زيارة الوزير الإسرائيلي الى الحرم القدسي ، هذه الزيارة من الممكن أن تزيد من شدة التوتر وأن تثير العنف".