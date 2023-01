رئيس الفيفا يرد على اتهامه بـ”قلة الأدب” بسبب التقاطه صور سيلفي في جنازة بيليه

التقط جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، صور سيلفي مع مجموعة من الأشخاص، على مقربة من جثمان الأسطورة البرازيلية بيليه، بينما تعلو الابتسامة محياه، مما أثار انتقادات كثيرة، وهو الأمر الذي دفعه إلى الخروج عن صمته والرد عليها.

ونشر جياني إنفانتينو، رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض فيها اتهامه بـ"قلة الأدب"، بسبب تصرفاته خلال حضوره الجنازة، وقال: "وصلت للتو من رحلتي الطويلة قادماً من البرازيل، وأُخبرت بأنني تعرضت للانتقاد من طرف بعض الأشخاص، بسبب التقاطي صور سيلفي أثناء مراسم التأبين"، مضيفا "أريد التوضيح أنه كان لي الشرف أن طلب مني بعض الزملاء السابقين، وأفراد عائلة بيليه، التقاط صور معهم، وكما لاحظتم استجبت لهم مباشرة".

وأضاف رئيس الفيفا: "بخصوص صور السيلفي، لقد طلب مني أحد الزملاء السابقين لبيليه أن ألتقط معه صور سيلفي جماعية، وهو لا يعرف كيف يقوم بذلك، لذلك أخذت هاتفه والتقطت الصورة لنا جميعاً من أجله".