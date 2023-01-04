رئيس الفيفا يرد على اتهامه بـ”قلة الأدب” بسبب التقاطه صور سيلفي في جنازة بيليه

نشر جياني إنفانتينو، رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض فيها اتهامه بـ"قلة الأدب"، بسبب تصرفاته خلال حضوره الجنازة

التقط جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، صور سيلفي مع مجموعة من الأشخاص، على مقربة من جثمان الأسطورة البرازيلية بيليه، بينما تعلو الابتسامة محياه، مما أثار انتقادات كثيرة، وهو الأمر الذي دفعه إلى الخروج عن صمته والرد عليها.

ونشر جياني إنفانتينو، رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض فيها اتهامه بـ"قلة الأدب"، بسبب تصرفاته خلال حضوره الجنازة، وقال: "وصلت للتو من رحلتي الطويلة قادماً من البرازيل، وأُخبرت بأنني تعرضت للانتقاد من طرف بعض الأشخاص، بسبب التقاطي صور سيلفي أثناء مراسم التأبين"، مضيفا "أريد التوضيح أنه كان لي الشرف أن طلب مني بعض الزملاء السابقين، وأفراد عائلة بيليه، التقاط صور معهم، وكما لاحظتم استجبت لهم مباشرة".

وأضاف رئيس الفيفا: "بخصوص صور السيلفي، لقد طلب مني أحد الزملاء السابقين لبيليه أن ألتقط معه صور سيلفي جماعية، وهو لا يعرف كيف يقوم بذلك، لذلك أخذت هاتفه والتقطت الصورة لنا جميعاً من أجله".

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وشدد رئيس الفيفا، على أنه سيكون دائماً "مساعداً وفي خدمة زملاء بيليه، باعتبارهم من صناع تاريخ كرة القدم"، على حد تعبيره. مردفا "أحب بيليه كثيراً، وأنا من أشد المعجبين به، ولا يمكنني أبداً أن أقوم بأي شيء يقلل من احترامه خلال المراسم".

وطالب رئيس الفيفا، الأشخاص الذين "نشروا هذه الأخبار دون التأكد من المعلومة بأن تكون لهم الجرأة أن يقروا بأنهم كانوا على خطأ".

و انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إدلاء جياني إنفانتينو بتصريحات تلفزيونية خلال جنازة بيليه، واعتبروا أن رئيس الفيفا لم يحترم الحدث الحزين الذي تمر به البرازيل، ولم يتعامل بلباقة مع ظروف المناسبة.

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وتوفى الأسطورة البرازيلية لكرة القدم بيليه عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان وكان يعاني بيليه من الإصابة بمرض السرطان منذ سنوات

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"جياني إنفانتينو، الإثنين الماضي، أنه يسعى لتخليد الأسطورة البرازيلية بيليه( إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو) قائلا" "سأطلب من كل الدولة الأعضاء أن تطلق اسم بيليه على أحد الملاعب المتواجدة بها"