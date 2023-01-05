مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيناقش مسألة صعود بن غفير إلى الحرم القدسي الشريف

المناقشة الخاصة في الأمم المتحدة التي بادرت بها الإمارات حول زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي ستجرى الليلة (الخميس، 10:00 مساء بتوقيت إسرائيل)، ومن المتوقع أن تنتهي المناقشة ببيان يدين إسرائيل، وستدعم الولايات المتحدة إدانة تصريحية فقط إذا تمت صياغتها بأسلوب معتدل.

وبحسب التقارير المنتشرة في المحادثات مع السفراء وكبار الدبلوماسيين، أوضحت الولايات المتحدة لأعضاء مجلس الأمن أنها تتعامل مع زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي بحدة، إلا أنها ترى أنه لا يوجد مكان لمسؤول قرار ضد إسرائيل، لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في علاقات دول المنطقة مع إسرائيل.

أعرب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، عن استيائه من الأسلوب القاسي والصريح الذي اتخذه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إدانته لزيارة بن غفير إلى الحرم القدسي الشريف.وقال إردان "عندما قام رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بزيارة لبوتين، لم يذهب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى حد إدانة مثل هذا الاجتماع".

ستجرى مناقشة الليلة في مجلس الأمن بتشكيل جديد للأعضاء غير الدائمين - التكوين الذي بدأ في 1 يناير. والدول الخمس التي أنهت عضويتها المؤقتة لمدة عامين هي النرويج وأيرلندا والمكسيك والهند وكينيا. والدول الخمس الجديدة غير الدائمة هي اليابان وموزمبيق ومالطا والإكوادور وسويسرا. أدى الغياب عن مجلس أيرلندا والنرويج ، وهما دولتان أظهرتا مؤخرًا سلوكًا دبلوماسيًا مناهضًا لإسرائيل، إلى إضعاف مستوى العداء لإسرائيل في المجلس.