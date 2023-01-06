حركة طالبان تشجب اعتراف الأمير هاري بقتل 25 شخصا في أفغانستان

حركة طالبان : "سيّد هاري، هؤلاء الذين قتلتهم ليسوا قطع شطرنج، هؤلاء كانوا بشرا"، متّهما الأمير بارتكاب "جرائم حرب"

انتقد مسؤول رفيع المستوى في حركة طالبان دوق ساسكس الأمير هاري، اليوم الجمعة، بعدما كشف الأخير أنه قتل 25 شخصا خلال مهامه العسكرية في أفغانستان معتبرا أن الأمر كان أشبه بإزالة "قطع شطرنج" عن اللوح، جاء ذلك في مذكّراته المرتقب صدورها الأسبوع الوشيك، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وكتب في تغريدة "سيّد هاري، هؤلاء الذين قتلتهم ليسوا قطع شطرنج، هؤلاء كانوا بشرا"، متّهما الأمير بارتكاب "جرائم حرب".وأردف "الحقيقة هي كما تقدّمت بها، فشعبنا البريء كان قطع شطرنج في نظر جنودكم وعسكركم وقادتكم السياسيين. لكن يبقى أنكم هزمتم في تلك اللعبة".

ووجّه أيضا الناطق باسم الحكومة الأفغانية بلال كريمي النقد إلى الأمير هاري على تصريحاته تلك.وكتب في تغريدة "هذه الجرائم ليست حكرا على هاري، بل إن كلّ بلد محتلّ لديه تاريخ حافل بهكذا جرائم في بلدنا".وتابع "لن ينسى الأفغان يوما جرائم المحتلّين وهم سيبقون دوما شعلة حماية دينهم وبلدهم حيّة".

وكتب في مذكّراته بعنوان "Spare" المزمع صدورها الثلاثاء الوشيك "العدد هو 25. وهو ليس عددا يجلب لي الرضى لكنه لا يحرجني أيضا"، وأدّى هاري مهمّتين في أفغانستان ضدّ حركة طالبان، الأولى كموجّه للطائرات قبل ضرباتها الجوية في 2007 و2008 والثانية كقائد مروحية هجومية في 2012 و2013.وقد برّر أفعاله باستذكار هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة وذكريات من لقاءات مع عائلات ضحايا.

وكتب في مذكّراته أن هؤلاء المسؤولين ومؤيّديهم "أعداء للبشرية" وقتالهم بمثابة الثأر لجريمة ضدّ الإنسانية.غير أن موقفه لقي نقدا لاذعا في بريطانيا.

ومن جهته ندّد بن ماكبين، وهو مقاتل سابق فقد ذراعا ورجلا خلال تأدية مهامه في صفوف البحرية الملكية في أفغانستان في 2008 وقد وصفه الأمير هاري بـ "البطل الحقيقي" بتعليقات الأمير.وكتب في تغريدة "أحبك أيها الأمير هاري، لكن ينبغي لك التزام الصمت! يجعلك هذا الأمر تتساءل عن أيّ أشخاص يمضي وقته معهم".

أما الكولونيل تيم كولينز الذي اشتهر بخطاب حماسي ألقاه أمام جنوده استعدادا للحرب في العراق، فرأى أن الكتاب "ضرب مأسوي لدرّ الأرباح".وقال في تصريحات لموقع يعنى بأخبار الجنود "انقلب هاري الآن على عائلته الثانية وهي الجيش الذي احتضنه في فترة من الفترات بعدما تخلّى عن العائلة التي ولد في كنفها".

وهذه ليست المرّة الأولى التي يثير فيها هاري الجدل بشأن مهامه في أفغانستان. وكان في العام 2013 شبّه قتل المتمرّدين بممارسة ألعاب فيديو، ما دفع حركة طالبان إلى التشكيك في صحته النفسية.