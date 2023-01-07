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  • وزير الخارجية الاسرائيلي يبحث مع رئيس مكتب الاتصال المغربي وست سفراء آخرين سبل توسيع "اتفاقيات إبراهيم"

وزير الخارجية الاسرائيلي يبحث مع رئيس مكتب الاتصال المغربي وست سفراء آخرين سبل توسيع "اتفاقيات إبراهيم"

i24NEWS

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وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد إيلي كوهين
Olivier Fitoussi/Flash90وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد إيلي كوهين

قال وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد في تغريدة له على تويتر، "نواصل تعزيز العلاقات الدولية"

التقى وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد إيلي كوهين، برئيس مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل، عبد الرحيم بيوض، حيث ناقشو خلال اللقاء سبل توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية وتعزيز العلاقات بين الدول.

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وقال  وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد في تغريدة له على تويتر، "نواصل تعزيز العلاقات الدولية"، مضيفا، "التقيت أمس في منزل السفير الإماراتي برئيس مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل، وسفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا والهند والإمارات العربية المتحدة".

وتابع وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد "لقد كان اجتماعا ممتازا، ناقشنا فيه سبل توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وتقوية الروابط بين الدول".

https://twitter.com/i/web/status/1610909523983863808

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وكان وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين، قد بحث مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أهمية تطوير العلاقات الثنائية، و الأوضاع السياسية في المنطقة

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