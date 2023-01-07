تقرير : قراصنة روس استهدفوا 3 مختبرات نووية أميركية الصيف الماضي

وفقا لوكالة رويترز، فإنه لم يتضح لديها لماذا استُهدفت هذه المختبرات أو ما إذا نجحت أي من محاولات الاختراق، كما ورفض متحدث باسم مختبر بروكهيفن التعليق

استهدف فريق قرصنة روسي يعرف باسم "كولد ريفر" 3 مختبرات للأبحاث النووية في الولايات المتحدة الصيف الماضي، وفقا لـ5 خبراء في الأمن الإلكتروني ولسجلات إنترنت اطلعت عليها وكالة رويترز.

ووفقا لسجلات إنترنت التي أظهرت قيام المتسللين بإنشاء صفحات تسجيل دخول مزيفة لكل مؤسسة وإرسال بريد إلكتروني إلى العلماء النوويين في محاولة لجعلهم يكشفون عن كلمات المرور الخاصة بهم، فإنه في الفترة بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين -وهي الفترة التي أعلن فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده قد تستخدم أسلحة نووية للدفاع عن أراضيها- استهدف فريق قراصنة "كولد ريفر" مختبرات "بروكهيفن"، و"آرغون"، ومختبرات "لورانس ليفرمور الوطنية".

ووفقا لوكالة رويترز، فإنه لم يتضح لديها لماذا استُهدفت هذه المختبرات أو ما إذا نجحت أي من محاولات الاختراق، كما ورفض متحدث باسم مختبر بروكهيفن التعليق، في حين طلب المتحدث باسم مختبر آرغون توجيه الأسئلة إلى وزارة الطاقة الأميركية التي رفضت بدورها التعليق.

وصعَّد قراصنة "كولد ريفر" حملات القرصنة ضد حلفاء كييف منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وفقا لباحثين في مجال الأمن الإلكتروني ومسؤولين في حكومات غربية.

ووقعت "الغارة الرقمية" ضد المختبرات الأميركية عندما دخل خبراء الأمم المتحدة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا لتفقد أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا وتقييم مخاطر ما قال الجانبان إنه قد يكون كارثة إشعاعية مدمرة وسط قصف عنيف في مكان قريب، بحسب رويترز.