وزير الخارجية الأميركي: على إيران وقف دعمها للحرب الروسية الأوكرانية

جاء تصريح وزير الخارجيّة الأمريكي بعد استمرار إمداد إيران بمسيرات لروسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن من خلاله قائلا: “على إيران وقف دعمها لحرب روسيا في أوكرانيا، وإيران تؤجج الحرب في أوكرانيا بتزويدها روسيا بالمسيرات، واشنطن ستستخدم كل الأدوات المتاحة لعرقلة نقل المسيرات الإيرانية إلى روسيا”، حسبما ورد عن قناة العربية السعوديّة.

جاء تصريح وزير الخارجيّة الأمريكي بعد استمرار إمداد إيران بمسيرات لروسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا. هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على موردي مكونات المسيرات الإيرانية لاستخدامها باستهداف منشآت بأوكرانيا.

وفي بيان خرج عن الخزانة الأميركية، حيث تضمن: “عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية في قطاعي الطيران والصناعات الجو فضائية”.

ومع تزايد الاتهامات بإمداد روسيا بمسيرات إيرانية استخدمتها في هجماتها الأخيرة علي العاصمة الأوكرانية، كييف. خرج بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاء فيه: “سنستخدم العقوبات ضد المتورطين في نقل الأسلحة الإيرانية لروسيا، لدينا أدلة على استخدام المسيّرات الإيرانية في أوكرانيا”. وبحسب ما ورد، فقد نفي مندوب إيران الدائم بالأمم المتحدة، تصدير أية أسلحة إلى روسيا.